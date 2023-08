Chicago no está preparada para proveer sustento a migrantes, según concejal

El concejal del Distrito 2, Brian Hopkins, envió una carta a los residentes del área de Streeterville en el centro de Chicago en respuesta a las quejas de algunos sobre el albergue de migrantes en el hotel The Inn, que sirve de refugio a unas 1,400 personas.

“Es una población muy grande y un área muy concentrada, ya que tienen prohibido trabajar, aunque quisieran, no pueden. Muchos no tienen nada más que hacer”, dijo el concejal.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Para Hopkins, la ciudad simplemente no está lo suficientemente preparada para proveer sustento y comida para una población de migrantes que sigue aumentando.

Debido a que carecen de permisos para trabajar, Hopkins dice que su oficina ha recibido quejas de residentes.

“Hemos visto mucha basura durante el día y eso ha generado algunos conflictos, también estamos viendo un aumento en la prostitución, venta de narcóticos y de vez en cuando ocurren peleas. Las tiendas en la zona han reportado robos”, dijo Hopkins.

Consultamos a la oficina de manejo de emergencias, una de las agencias de la ciudad que brinda apoyo a los albergues, sobre estas alegaciones, sin embargo, hasta la entrega de este informe, no hemos recibido alguna respuesta.

“No me da pena buscar trabajo, yo he salido, a mí me da pena es esto aquí abajo, que la gente lo ven a uno mal, como si uno fuera de otro mundo, los de aquí los americanos”, dijo Stephani Pérez, quien reside en el albergue.

Pérez lleva poco más de un mes dentro del albergue y dice que ha notado como la gente se queja al ver un gran número de personas en la calle, por lo que ella espera pronto contar con un permiso de trabajo para poder salir de allí.

“Yo quisiera que mis hijas estuvieran en el colegio para poder trabajar y si puedo arrendar una casa antes de que me salga de ahí mejor, buscar mi hogar, privacidad, yo vivo con tres personas ahí. Hay veces que hasta se pierden las cosas”, dijo.

Por su parte el fiscal general de Illinois Kwame Raoul le pide al departamento de seguridad nacional mayor acción para entregar permisos de trabajo para los migrantes que han llegado al país.