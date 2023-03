Taste of Chicago permanecerá en Grant Park, pero cambiará de fecha

CHICAGO - The Taste of Chicago, uno de los eventos de verano más populares de la ciudad, se llevará a cabo en su hogar durante mucho tiempo, que es Grant Park, en 2023, pero no en su fecha típica de julio.

En lugar de ocurrir a principios o mediados de julio, el festival se llevará a cabo durante el transcurso de tres días, desde el viernes, 8 de septiembre hasta el domingo, 10 de septiembre, según la ciudad de Chicago.

En un anuncio realizado el lunes, los funcionarios de la ciudad dijeron: "Trasladar este evento icónico al final del verano prolongará nuestra vibrante temporada de festivales y estimulará el turismo y la actividad económica en el centro".

Con la programación en Grant Park ya repleta este verano y una carrera de NASCAR cerrando la sede normal del evento, los funcionarios criticaron la semana pasada un aparente plan para trasladar el festival a Navy Pier. La ciudad dijo que tiene la intención de celebrar el Taste of Chicago, a pesar de que no está en el calendario de eventos en Grant Park este verano, pero agrega que aún no se han fijado fechas firmes.

Los funcionarios públicos no son los únicos que expresaron su preocupación por trasladar el evento de Grant Park. El famoso chef Rick Bayless, un restaurador que opera seis establecimientos en Chicago, también expresó su preocupación de que trasladar el Taste a un lugar significativamente más pequeño, pero aún cerca de la expansión de la carrera de NASCAR, podría significar la ruina para los restaurantes más pequeños.

Tanto Reilly como el concejal Brian Hopkins, cuyo segundo distrito cubre partes de Streeterville y Old Town, criticó a la alcaldesa Lori Lightfoot por sus acciones al dar luz verde a la carrera de NASCAR planificada, así como por la aparente insistencia de su administración en tener el Taste el mismo fin de semana.

“Significa que todo el tráfico hacia Navy Pier para Taste of Chicago irá por Illinois y Grand, dos calles que atraviesan un vecindario”, dijo Reilly. “No están diseñados para ese tipo de volumen de tráfico”.