¿Has comprado esta cerveza o esta gaseosa? Podrías reclamar dinero a tu favor

Las compañías A&W Concentrate y Keurig Dr. Pepper Inc llegaron a un acuerdo preliminar para pagar $15 millones como parte de una demanda colectiva que las acusaba de publicidad engañosa sobre los ingredientes de su cerveza de raíz y gaseosa de crema.

Ambos productos eran promocionados con la promesa de estar hechos con "vainilla envejecida", pero en realidad el sabor a vanilla provenía de saborizantes artificiales, según documentos del caso.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Gracias a este acuerdo, se les devolverá a los compradores elegibles "casi un reembolso total" del dinero que gastaron en estas dos bebidas.

PASO A PASO: ASÍ PUEDES OBTENER TU DINERO

Lo primero que debes saber es que todavía no se están aceptando reclamaciones. Estas deberán hacerse a través del sitio web RootBeerAndCreamSodaSettlement.com cuando esté activo.

¿Quiénes pueden pedir el reembolso del dinero? Si compraste alguno de estos dos productos entre el 7 de febrero de 2016 y el 2 de junio de 2023 puedes hacer parte de la reclamación del dinero.

¿Cuánto dinero recibiré, si soy elegible? Los compradores que sean aceptados como parte del acuerdo recibirán un mínimo de $5.50 y un máximo de $25.

¿Debes tener recibo de la compra? No es obligatorio tener el recibo para ser elegible. Sin embargo, esto quiere decir que quienes no tengan recibo, recibirán $5.50, mientras quienes sí lo tengan obtendrán 50 centavos más por unidad hasta por 39 unidades. El acuerdo aclara que una unidad se refiere a una sola cantidad del producto, como "un paquete de 12, un paquete de 24, una botella de 2 litros, una botella de 20 onzas, etc".

¿Qué productos figuran en la demanda? Si compraste algunos de estos productos, puedes hacer parte de esta demanda. De las Root Beer: regular, diet, Zero Sugar, Ten; mientras que de las Cream Soda las regular, diet y zero sugar.

¿Cuándo recibiría mi dinero? Los $25 millones se distribuirán entre todos los compradores que resulten elegibles. Aún no hay una fecha clara sobre cuándo se recibiría el dinero, debido a que la audiencia final de aprobación del acuerdo está programada para el 18 de septiembre.