Es un hecho que los días son más largos y que hay más luz solar por lo que todo parece indicar que el verano está más cerca. Entonces, ¿cuándo comienza la nueva temporada en Chicago?

El verano 2024 iniciará oficialmente en el hemisferio norte con la entrada del solsticio el jueves 20 de junio a las 2:50 pm, de acuerdo con la página Time and Date.

“Según la definición astronómica, el inicio del verano coincide con el solsticio de verano. En el hemisferio norte, es el solsticio de junio; al sur del ecuador, es el solsticio de diciembre”. Sin embargo, los meteorólogos suelen considerar el comienzo de esta nueva temporada con el primer día del mes de junio.

A partir del solsticio de verano los días comenzarán a acortarse lentamente a medida que se acerca el equinoccio de otoño en septiembre, explica Time and Date. “Los lugares más cercanos a los polos experimentan mayores diferencias en la duración del día a lo largo del año, por lo que los días de verano son más largos allí”.

El día que ocurre el solsticio de verano es el más largo del año con luz solar en el hemisferio norte del planeta.

El 20 de junio se espera que haya 15 horas con 13 minutos de luz solar en Chicago. El amanecer será a las 5:15 am y el atardecer será a las 8:29 pm, de acuerdo con Time and Date.

¿POR QUÉ SE LLAMA SOLSTICIO?

Según el Planetario Adler, la palabra solsticio "significa que el arco del Sol, o Sol, se detiene en el cielo".

La palabra tiene un origen latino, proveniente de solstitium - sol, que significa sol, y stitium, que significa "quieto o detenido", informa el Almanaque.

De acuerdo con las Naciones Unidas el solsticio es un patrimonio cultural universal desde el 20 de junio de 2019. "Consciente de que los solsticios y equinoccios simbolizan la fertilidad de la tierra, los sistemas de producción agrícola y alimentaria, el patrimonio cultural y sus tradiciones milenarias, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció que la celebración de esos eventos es una encarnación de la unidad del patrimonio cultural y las tradiciones de siglos de antigüedad", de acuerdo con las NU.