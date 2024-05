Buscando Justicia: qué cambios podrían ser necesarios para que los casos de delitos sexuales lleguen a corte

En la última parte de nuestra serie investigativa "Buscando Justicia", analizamos qué cambios podrían ser necesarios para que los casos de delitos sexuales lleguen a corte, sean procesados y de cierta manera, los o las sobrevivientes sientan que hubo justicia.

En ciertos casos que logran llegar a corte y recibir una condena, algunas sobrevivientes reciben la oportunidad de expresar, en sus propias palabras, lo que han experimentado como resultado del crimen.

"Has tomado a una niña inocente y la has convertido en un monstruo asustado".

“Una niña de 14 años, no merecía esto”.

Estos testimonios se encuentran en los expedientes judiciales. Son el último elemento que considera un juez antes de dictar sentencia. Pero, al terminar el juicio, comienza una nueva etapa en busca de paz para las sobrevivientes.

“Es un tema muy difícil de hablar tanto con tu familia, ya sea si eres un niño, si eres un adulto, si eres un joven”, dijo Imelda Rodríguez, directora ejecutiva interina de la organización Un Nuevo Despertar.

En las instalaciones de la organización sin fines de lucro, Un Nuevo Despertar, que se dedica a apoyar a víctimas de violencia doméstica o asalto sexual, dicen sentirse con las manos atadas en busca de ayudar a las sobrevivientes.

“Nos sentimos con las manos amarradas. Nosotros de alguna manera, porque nosotros queremos como organización, queremos estar para la persona, para el sobreviviente, queremos estar ahí y hemos estado ahí. Pero de alguna manera el hecho de que otros sistemas no apoyen en verdad y no resuelvan esto de alguna manera más rápida, más eficiente, que estén ahí para apoyar al sobreviviente, es muy difícil y creo que también conecta mucho con el hecho de que el sobreviviente, la sobreviviente, diga para qué voy a hablar si no va a pasar nada, ¿verdad?”, dijo Rodríguez.

Según el análisis de NBC 5 Investigates y Telemundo Chicago Investiga, más de 21,471 delitos sexuales fueron reportados a la policía de Chicago en un periodo de 6 años, entre 2018 y el 2023.

De estos, menos de 1,600 casos condujeron a un arresto.

Al final, sólo el 3% de los casi 1,600 arrestos de presuntos delincuentes fueron condenados.

De ellos, casi la mitad salieron del tribunal sin tiempo de prisión o se declararon culpables de un cargo menor que no los requiere registrarse como delincuentes sexuales.

De todas las condenas, sólo el 1.5 por ciento de los delincuentes fueron sentenciados a cumplir tiempo de prisión.

Como nos explica el abogado criminalista, Jorge Montes, en su opinión, todos los casos llevan distintos niveles de prioridad ante las autoridades.

“Cuando llega al departamento de policía, ellos tienen otras prioridades. Créelo o no, hay homicidios, hay homicidios que están saliendo en las noticias escandalosas, mataron un policía, tanta cosa. Eso va siempre a tomar algo de prioridad al caso de esta mujer que dice que su pareja la asaltó. Ya lo dije, hay otros casos donde no es la pareja, es alguien en la calle, etcétera”, señaló Montes.

El Departamento de Policía de Chicago, a través de un correo electrónico, indicó en parte que “toma en serio todas las investigaciones y todos los casos reciben el mismo nivel de atención por parte de nuestros detectives”.

Mientras tanto, expertos en temas legales y las organizaciones que ayudan a las sobrevivientes aseguran que hay cambios necesarios en temas de delitos sexuales para ayudar a otros.

“¿Más recursos, más recursos? Siempre más recursos. Yo no digo que más policía, no dije más policía, más recursos para procesar estos kits de violaciones más rápido, para proveer más educación para el pueblo sobre violencia doméstica y violencia sexual”, dijo

‘Hay fondos donde primero te dicen que tienes que gastar el dinero, dinero que no tienes porque es una organización sin fines de lucro”, dijo Imelda Rodriguez, directora ejecutiva interina de la organización Un Nuevo Despertar.

Actualmente, en Illinois hay múltiples propuestas que buscan apoyo monetario para organizaciones que ayudan a sobrevivientes y también proyectos de ley más estrictos para lidiar con delitos sexuales.

Y mientras que las sobrevivientes de delitos sexuales como Milagro siguen su proceso de recuperación, y hoy dicen ser personas más fuertes.

“Yo no me voy a dejar de. No le voy a seguir teniendo miedo”, dijo Milagro Villatoro, sobreviviente de delito sexual.

Entre los proyectos de ley que están en la legislatura estatal se encuentra la SB 268, que busca enmendar el Acta de Orden sin Contacto para las víctimas de acecho, ahí se pide que los sospechosos sean puestos en monitoreo electrónico mientras el caso es investigado para proteger a las víctimas.