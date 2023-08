Cradles to Crayons se prepara para distribuir miles de mochilas con útiles escolares antes del regreso a clases

CHICAGO – El mes de agosto significa para muchos padres el regreso a clases de sus hijos y los costos que se acumulan para asegurar de que tengan todo lo necesario para el año escolar.

En el caso de las Escuelas Públicas de Chicago (CPS, por sus siglas en inglés), el inicio del año escolar 2023-24 es el 21 de agosto, lo que podría presentar un desafío para las familias que necesitan comprar útiles escolares para sus hijos.

“Ahorita es muy difícil para las familias que están llegando a Chicago que no tienen nada. Entonces no pueden comprar lo que necesitan sus hijos para empezar el primer día de la escuela,” dijo Angelina Martínez, gerente de relaciones con socios de Cradles to Crayons.

Cradles to Crayons es una organización sin fines de lucro cuya misión es acabar con la inseguridad en cuanto acceso de recursos para niños. Y este miércoles, Cradles to Crayons se unió a varios de sus socios para tener voluntarios que apoyaran en la preparación de mochilas con útiles escolares y prepararlos justo antes del inicio de clases.

Esto representa un alivio económico para padres que se les dificulta asumir los gastos y significa un buen comienzo de año escolar para los estudiantes.

“A los niños les gusta presumir sus útiles escolares, mochilas, ropa, y esto les da la oportunidad de comenzar su año escolar de forma positiva, vamos a necesitar eso ahora más que nunca,” expresó el alcalde de Chicago, Brandon Johnson.

Según la Federación Nacional de Minoristas, las familias gastan un promedio de $864 dólares al año para preparar a sus hijos para la escuela.

“Nosotros sabemos que ahorita todos están pensando y se están poniendo listos para regresar a la escuela y ahorita yo sé que las esquinas se van a llenar con gente buscando lo que los niños necesiten,” comentó Pedro Martínez, director ejecutivo de CPS.

En el evento participaron más de 700 voluntarios que trabajaron para llenar cada una de las mochilas con útiles escolares como borradores, marcadores, lápices y libretas.

“Este es nuestro tercer año con Cradles to Crayons donde realmente creemos que los niños no deberían tener que preocuparse por los suministros esenciales para ir a la escuela,” dijo Carl Jones, vicepresidente de Asuntos Externos y Gubernamentales de Comcast para la región de Chicago.

En su totalidad, la iniciativa “Ready for Learning" busca proporcionar alrededor de 90,000 mochilas con útiles escolares a los estudiantes de Chicago por lo que serán enviadas a distintos centros de distribución donde se repartirán entre el 5 y 19 de agosto.

FECHAS, LUGARES Y HORARIOS DE DISTRIBUCIÓN DE MOCHILAS CON ÚTILES ESCOLARES

Kelvyn Park High School

4343 W Wrightwood Ave, Chicago, IL 60639

8/5/2023 9am – 1pm

Westinghouse College Prep

3223 W Franklin Blvd, Chicago, IL 60624

8/8/2023 10am – 2pm

La Follette (Robert) Park

1333 N Laramie Ave, Chicago, IL 60651

8/9/2023 10am – 2pm

Eugene Field Elementary School

7019 N Ashland Blvd, Chicago, IL 60626

8/11/2023 10am – 2pm

Jose De Diego School

1313 N Claremont Ave, Chicago, IL 60622

8/12/23 10am – 3pm

William F. Finkl Academy

2332 S Western Ave, Chicago, IL 60608

8/15/2023 10am – 2pm

Richard T. Crane High School

2245 W Jackson Blvd, Chicago, IL 60612

8/16/2023 10am – 2pm

Englewood High School

6201 S Stewart Ave, Chicago, IL 60621

8/17/2023 2pm – 6pm

Christian Fenger High School

11220 S Wallace St, Chicago, IL 60628

8/18/2023 10am – 2pm

Access Ashland Family Health Center

5159 S Ashland Ave, Chicago, IL 60609

8/19/2023 10am – 2pm