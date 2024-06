Responde ayuda a televidente con crédito no emitido por aerolínea

En julio del año pasado Janet Mendoza tenía planes de ir a Durango, México a una boda junto a su esposo e hijos, para eso, compró boletos a través de la aerolínea Volaris. Sin embargo, dice que Volaris le cambió el vuelo al menos dos veces a una fecha diferente de la que había reservado originalmente.

Janet cuenta que tuvo que manejar 6 horas de Chicago hasta Minnesota para poder tomar el único vuelo que Volaris le consiguió y así llegar a tiempo a la boda en México.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Pero cuando llegó al aeropuerto le dijeron que ese vuelo había alcanzado su capacidad de peso “y que no podían viajar en ese avión."

dice que Volaris le ofreció otros vuelos con destino a otras ciudades de México. De hecho, aunque Janet si viajó en esa ocasión, ella dice que no logró llegar a la boda.

Y ante los inconvenientes, le ofrecieron un crédito de $600 por pasajero, valido para viajar dentro de un año, pero dice que cuando decidió utilizar el crédito en nuevas reservaciones, la aerolínea no estaba respetando lo que le habían prometido.

“Cuando fui a hacer mis reservaciones me dijeron que tenía hasta febrero del 2024 para viajar, que no es un año de cuando nosotros viajamos en junio. He hablado varias veces con Volaris y todos los agentes me dicen que no, que no es válido, que tenemos que viajar antes de febrero 10 de 2024 y después escribo al correo Volaris Experiencias y me dicen que no, que, si es válido, que tengo que hablar, y hacer las reservaciones con los agentes” dijo Janet.

Nosotros contactamos a Volaris, por correo electrónico indicaron en parte:

“Por restricción de peso y balance se realiza cambio de itinerario directamente en aeropuerto y se ofrecen créditos de $ 500.00 USD por persona, cliente aceptó la oferta, sin embargo, no pudo hacer uso de los mismos debido a restricción de fecha para viajar de acuerdo a términos y condiciones de los créditos emitidos, en conciliación con cliente se le ofrecieron nuevos créditos con vigencia de 180 días para reservar pero disponible para viajar en cualquier fecha y ruta, cliente los acepta y agradeció la atención brindada.”

Tras nuestra intervención Janet si recibió un crédito de $600 por persona y no de $500 como Volaris nos dijo inicialmente. Volaris confirmó después a Telemundo Chicago Responde que habían emitido un crédito de $600 por cada pasajero.