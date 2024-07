Lo que debes de saber sobre el Chicago Air and Water Show 2024

Estamos a solamente unas semanas para el regreso del Chicago Air and Water Show de 2024. Pero el evento de este año será un poco diferente en comparación a ediciones pasadas.

Normalmente es celebrado en la tercera semana de agosto. Este año, se celebrará una semana antes.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

"El Chicago Air & Water Show es un gran espectáculo exclusivo de nuestra gran ciudad, que reúne a los mejores pilotos y marineros del mundo con el telón de fondo del hermoso lago Michigan y nuestro impresionante horizonte de Chicago", dijo el alcalde Brandon Johnson en un comunicado. "Estamos encantados de recibir nuevamente el rugido de los aviones y millones de espectadores en la orilla del lago para este espectáculo anual, que es parte de la experiencia de verano por excelencia de Chicago".

A continuación le contamos lo que tiene que saber para el evento de este año.

Cuando es el Chicago Air and Water Show

El Chicago Air and Water Show se llevará a cabo el sábado 10 de agosto y el domingo 11 de agosto desde las 10:30 a.m hasta las 3:00 p.m. ambos días. También habrá un ensayo el viernes 9 de agosto, según Choose Chicago.

Recuerde que la entrada para el Chicago Air and Water Show es gratuita.

Donde ver el Chicago Air and Water Show

Hay varios lugares en donde podrás ver el Air and Water Show y disfrutar de otras cosas al mismo tiempo.

La playa

Puedes ver el show desde el North Avenue Beach. Este es un buen lugar si tu prioridad es enfocarte en el evento. Puedes traer una silla o una sábana para sentarte. Como es verano, también puedes refrescarte en el agua para el alivio del calor.

Restaurantes frente al mar

Si quieres algo de comer, puedes ir a uno de los varios restaurantes frente al mar.

Disfruta del show en Caffe Oliva, cerca del Ohio Street Beach. También puedes ir al patio de Theater on the Lake o refrescarte con bebidas y música en vivo en Castaway.

Si quieres algo más tradicional, puedes disfrutar de todo lo que tiene que ofrecer el Air and Water Show desde Navy Pier.

La programación

Los cabezas de cartel incluirán el regreso de los Blue Angels de la Marina de los EE. UU., que no actuaron en el espectáculo en 2023, y los Golden Knights del Equipo de Paracaidistas del Ejército de los EE. UU.

Los Blue Angels "son el escuadrón de demostración de vuelo más antiguo de los EE. UU., y volaron por primera vez en 1946".

Esta es la programación para el Chicago Air and Water Show 2024:

U.S Navy Blue Angels

Los Blue Angels son el escuadrón de demostración de vuelo de la Armada de los Estados Unidos. Se formaron en 1946, lo que los convierte en uno de los equipos acrobáticos formales más antiguos del mundo. El equipo está compuesto por pilotos de la Armada y el Cuerpo de Marines, y sus actuaciones incluyen maniobras hábiles, formaciones estrechas y vuelos de precisión, que demuestran las capacidades de la aviación naval.

U.S Navy F-35C

El F-35C es el primer y único caza de ataque furtivo de largo alcance del mundo diseñado y construido explícitamente para operaciones de portaaviones de la Armada.

U.S Marine Corps F-35B

Reconocido como uno de los aviones de combate más avanzados y versátiles, el F-35B mantiene la capacidad de demostrar una maniobrabilidad incomparable y exhibir un poder aéreo de vanguardia.

U.S Air Force C-17

El C-17 Globemaster III es el avión de carga más flexible que ha ingresado a la fuerza de transporte aéreo. El C-17 es capaz de realizar un rápido envío estratégico de tropas y todo tipo de carga a las principales bases de operaciones o directamente a las bases avanzadas en el área de despliegue.

U.S Air Force KC-135

El KC-135 Stratotanker proporciona la capacidad principal de reabastecimiento aéreo de combustible para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y se ha destacado en esta función durante más de 60 años.

U.S Air Force KC-46 Pegasus

El KC-46 Pegasus es un avión militar de transporte militar estratégico y de reabastecimiento aéreo diseñado para reemplazar al antiguo KC-135 Stratotanker y proporciona capacidades mejoradas para las fuerzas estadounidenses y aliadas.

U.S Air Force B-1B

El Rockwell B-1 Lancer es un bombardero pesado supersónico de ala de barrido variable utilizado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, con configuración de ala/cuerpo, diseño de geometría variable y motores turbofan combinados para proporcionar mayor alcance y alta velocidad.

Equipo de Paracaidistas de los Caballeros Dorados del Ejército de EE. UU.

El Equipo de Paracaidistas del Ejército de los Estados Unidos, apodado los Caballeros Dorados, es un equipo de paracaidistas de demostración y competición del Ejército de los Estados Unidos. Consiste en equipos de paracaidistas de demostración y competición, procedentes de todas las ramas del ejército de los EE. UU.

U.S Army AH-64

Como helicóptero de ataque de producción original, el Boeing AH-64 Apache es un helicóptero de ataque estadounidense de doble turboeje con tren de aterrizaje tipo rueda de cola y una cabina tándem para una tripulación de dos personas.

U.S Air Force/Maryland Air National Guard A-10

La Guardia Nacional Aérea de Maryland, la milicia aérea del estado de Maryland y un componente de reserva de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, demostrarán los sobrevuelos del A-10. Los Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II son aviones de ataque subsónicos de ala recta, monoplaza, biturbo y comúnmente conocidos como "Warthog".

U.S Coast Guard MH-65 Dolphin Search & Rescue (SAR)

El Eurocopter MH-65 Dolphin es un helicóptero bimotor operado por la Guardia Costera de los Estados Unidos para misiones de búsqueda y rescate con capacidad de evacuación médica y uso de la fuerza aerotransportada. La demostración de Búsqueda y Rescate actuará como una representación visual de la precisión y velocidad con la que se llevan a cabo estas evacuaciones médicas.

Los especialistas civiles destacados incluyen:

RJ Gritter Decathlon Aerobatics (NUEVO)

El Chicago Air & Water Show le da la bienvenida a RJ Gritter en su primer año de participación. RJ desarrolló una pasión por las acrobacias aéreas mientras era criado en la aviación por su padre, piloto de pruebas, y su madre, instructora de vuelo. A través de su pasión por el vuelo por radiocontrol (R/C) y una licenciatura en ingeniería aeroespacial de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, RJ ha participado en más de 200 espectáculos aéreos y ha registrado más de mil horas de vuelo.

Trojan Phlyers – T-28 (2 barcos) (NUEVO)

El Chicago Air & Water Show también da la bienvenida a los Trojan Phlyers en su primer año de participación. Los Trojan Phlyers, un grupo de profesionales de la aviación dedicados a preservar la rica historia del troyano T28 de la North American Aviation Company, poseen y operan dos aviones T-28B, que pueden despegar en menos de 800 pies de pista, ascender a 10,000 pies en menos de 90 segundos, nivel de carrera superior a 335 MPH y buceo a más de 380 MPH.

Bill Stein Edge 540

Bill Stein ha registrado más de 7,000 horas de vuelo acrobático y en formación. Como estudiante de piloto, comenzó a realizar acrobacias aéreas y desde entonces se ha dedicado a perfeccionar sus habilidades. Desde 1995, Bill ha actuado en espectáculos aéreos en todo Estados Unidos y ha entretenido a millones de fanáticos de los espectáculos aéreos, ahora con su propio avión diseñado, el Edge 540, que utiliza una pintura que cambia continuamente de color según los ángulos que varían constantemente entre los espectadores, avión y la iluminación.

Kevin Coleman Piloto Acrobático de Red Bull

Kevin Coleman ha tenido pasión por ser piloto toda su vida. A los 10 años, comenzó a entrenar con la legendaria aventurera Marion Cole. A los 16 años, completó su primer vuelo en solitario antes incluso de tener una licencia de conducir. En poco tiempo, estaba perfeccionando su arte bajo la tutoría de Kirby Chambliss y finalmente se unió a su equipo Red Bull Air Race en 2016 como una de las caras más jóvenes de este deporte. Ahora cautiva a multitudes de todo el mundo con su increíble vuelo acrobático con la Red Bull Air Force.

Susan Dacy - Gran Biplano Stearman Rojo

Susan Dacy es una de las pocas mujeres que realizan exhibiciones aéreas en un biplano y es la única mujer que vuela en exhibición en el Super Stearman. Como ávida fanática de las exhibiciones aéreas y la aviación toda su vida, Susan obtuvo una licenciatura en Operaciones y Sistemas de Aviación de la Universidad del Sur de Illinois y, a través de un arduo trabajo en todo tipo de trabajos relacionados con el vuelo, ahora se desempeña como Capitán Internacional con sede en Chicago con más de 35,000 horas de vuelo registradas. Flying Big Red, una entrenadora de la Segunda Guerra Mundial para jóvenes aviadores navales, Susan lleva a los miembros de la audiencia al pasado, a la arrasadora era de la aviación.

Ed “Hamster” Hamill – Biplano Folds of Honor

El Coronel Ed Hamill, retirado de la USAF, actúa en el circuito de exhibición aérea volando el biplano Folds of Honor. Ed es un piloto veterano de exhibiciones aéreas y realizó su primer espectáculo en 1999. Mientras completaba su carrera de 30 años volando F-16 en la Fuerza Aérea, Ed ha actuado en su biplano para más de 42 millones de personas en exhibiciones aéreas en toda América del Norte. Hamill ahora se asocia con la Fundación Folds of Honor, que brinda becas a las familias de militares y socorristas caídos y discapacitados: honre su sacrificio. Educar su legado. Desde 2007, Folds of Honor ha otorgado 51,000 becas por un valor de casi 240 millones de dólares.