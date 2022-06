Regresa la serie de películas al Parque Millennium este verano

CHICAGO - La serie de películas en el Parque Millennium regresa este verano para el disfrute de todos los residentes y visitantes de Chicago.

Habrá una variedad de filmes galardonados y favoritos de la familia que serán exhibidas en el Jay Pritzker Pavilion. Las películas se proyectarán los martes a las 6:30 p.m. del 12 de julio al 30 de agosto.

Los visitantes pueden sentarse en los asientos del pabellón, y cualquier espacio en el Great Lawn está disponible por orden de llegada.

Este año las películas están inspiradas por el “Año 2022 de la Danza de Chicago”, anunció el sitio web de la cuidad.

Aquí está la lista de las películas que se presentarán:

Martes, 12 de julio

“In the Heights”

Martes, 19 de julio

“Encanto”

Martes, 26 de julio

“Harry Potter and the Sorcerer’s Stone”

Martes, 2 de agosto

“Dirty Dancing”

Martes, 9 de agosto

“Knives Out”

Martes, 16 de agosto

“Shang-Chi and the Legend of the 10 Rings”

Martes, 23 de agosto

“Save the Last Dance”

Martes, 30 de agosto

“Strictly Ballroom”