‘Jack in the Box’ regresa al área de Chicago, según reporte

La cadena popular ‘Jack in the Box’ regresará a la área de Chicago en 2025, por medio de ocho locaciones por toda la ciudad y los suburbios, dice un reportaje del Chicago Tribune.

En una entrevista con el Tribune, director ejecutivo Darin Harris dijo que la cadena expandió al área en los 1960, pero cerró sus puertas en los 1980.

“Han sido entre 40 y 50 años desde la última vez que estuvimos en Chicago,” Harris le dijo al Tribune.

El reportaje dice que la cadena de restaurantes tiene planes de abrir una tienda cerca del aeropuerto Midway en Chicago. Las otras siete ubicaciones están planeadas para Countryside, Lake in the Hills, Tinley Park, Carol Stream, Naperville, Plainfield, y New Lenox.

El restaurante no respondió inmediatamente a la petición de comentario de NBC Chicago.

