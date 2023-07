Aquí estan 7 cadenas de restaurantes que no puedes encontrar en el área de Chicago. ¿Qué tan lejos están?

Como la tercera ciudad y área metropolitana más grande de los EE. UU. con una reputación mundial por su cocina, al pensar en la escena gastronómica de Chicago, las cadenas de restaurantes no siempre son la primera opción que viene a la mente.

Si bien la mayoría de las cadenas de restaurantes informales y de comida rápida prominentes del país operan en Chicago y sus alrededores, varias otras solo se pueden encontrar fuera de la Ciudad de los Vientos.

Aquí hay un vistazo a siete cadenas de restaurantes que puede encontrar mientras viaja por el país que no se pueden encontrar en casa.

1. In-N-Out Burger

La cadena de hamburguesas de la costa oeste de renombre nacional es una parada turística común para quienes visitan California, y el restaurante sigue siendo un símbolo cultural para el Estado Dorado.

Aunque la mayoría de las ubicaciones de la cadena están en California, In-N-Out se ha expandido en los últimos años a Oregón, Utah, Colorado, Arizona y Texas.

Las ubicaciones de In-N-Out más cercanas para los habitantes de Chicago con ganas de papas fritas "estilo animal" con su 4x4 se encuentran en las áreas de Dallas/Fort Worth y Denver, ambas a unas 15 horas en auto del centro de Chicago.

2. Cook Out

Ampliamente conocido por una gran variedad de opciones, desde comida rápida tradicional de hamburguesas y sándwiches de pollo hasta barbacoa al estilo de Carolina y una amplia selección de batidos, el restaurante con sede en Carolina del Norte Cook Out es una vista común en varios estados del sur.

Si bien algunas ubicaciones ofrecen una configuración interior típica de comida rápida, muchas ubicaciones de Cook Out pueden recordar a los residentes del área de Chicago a un Sonic, con solo carriles de acceso para automóviles y ventanas para caminar disponibles para ordenar en muchas ubicaciones.

Cook Out opera más de 300 ubicaciones en 10 estados diferentes, con un viaje de siete horas y 40 minutos a Huntington, West Virginia, que es todo lo que separa a un residente del área de Chicago de un sándwich de pollo cajún y un refresco de Coca-Cola.

3. Whataburger

Como In-N-Out es para California, Whataburger es para Texas, y la cadena tiene importancia nacional a pesar de que solo está disponible en un puñado de estados.

A pesar de expandirse mucho más allá de su estado natal con un cambio de propietario hace varios años, sigue siendo una gran caminata para los residentes del área de Chicago que buscan probar un poco de Texas.

Serían poco más de ocho horas de manejo desde el centro de Chicago para llegar a un Whataburger en Missouri, ya sea en Ozark, ubicado en la parte suroeste del estado, o en el área metropolitana de Kansas City, donde se encuentran varios restaurantes.

4. Jack in the Box

Desde hamburguesas y sándwiches de pollo hasta té dulce y tacos, Jack in the Box ofrece un menú único de comida rápida con una combinación de opciones difíciles de encontrar en otros lugares.

Si bien es reconocido por la publicidad omnipresente en todo el país, Jack in the Box no se puede encontrar en todas partes del país, con una ausencia notoria en el área de Chicago.

Afortunadamente para aquellos que buscan probar la cadena, ni siquiera tendrán que salir de Illinois.

Jack in the Box opera nueve ubicaciones en Illinois, todas ubicadas en la región Metro East a las afueras de St. Louis, una región donde la cadena tiene una gran presencia.

El Jack in the Box en Litchfield, a poco más de 260 millas del centro de Chicago y con un viaje estimado de poco más de cuatro horas, es el restaurante más cercano para los residentes del área de Chicago.

5. Waffle House

Conocido como el casual cadena que nunca cierra, el restaurante abierto las 24 horas es visto como un ícono del sur de Estados Unidos, siendo una opción omnipresente para un desayuno asequible a cualquier hora del día.

Si bien lo más probable es que encuentre un Waffle House en el sureste de los Estados Unidos, no es necesario que se vaya de Illinois para vivir una experiencia esencial de la cultura estadounidense.

La famosa cadena opera dos ubicaciones en Illinois, ambas en las afueras de St. Louis, con ubicaciones en Granite City y Collinsville, respectivamente. En poco menos de cinco horas, puede encontrarse con un plato de waffles y huevos revueltos, sin importar la hora del día.

6. Krystal

Aunque los estadounidenses del medio oeste y el noreste están familiarizados con los controles deslizantes de White Castle, no es un caso de antojo que lleva hamburguesas pequeñas en el sureste de Estados Unidos.

Si bien no se conocen como sliders, las hamburguesas de Krystal tienen una apariencia similar a las de White Castle, y las hamburguesas pequeñas son reconocidas por incluir cebollas al vapor.

Es posible que los residentes de Chicago no necesiten conducir por todo el país para ver un Krystal, pero tampoco es exactamente un paseo por la calle. Después de alrededor de seis horas y 30 minutos de manejo, puede tropezar con las famosas hamburguesas pequeñas en Mount Sterling, Kentucky.

7. Del Taco

Taco Bell puede destacarse como la opción rápida omnipresente para los tacos en el área de Chicago cuando se trata de cadenas de restaurantes, pero está lejos de ser así en el resto del país.

Del Taco, con sede en California, ofrece comida rápida mexicana principalmente en el oeste y el sur de los EE. UU., aunque aquellos en el medio oeste pueden disfrutar de algunos tacos rápidos en ubicaciones en Michigan y Ohio.

Del Taco opera nueve ubicaciones en el área metropolitana de Detroit, los restaurantes más cercanos para aquellos en el área de Chicago. Después de poco más de cuatro horas de viaje, puede probar una versión diferente del taco de comida rápida.