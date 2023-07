Fuegos artificiales en el área de Chicago: dónde se pueden ver este 4 de julio

Si bien durante el fin de semana se llevaron a cabo muchas celebraciones del 4 de julio, todavía hay muchas más por venir este martes festivo.

Ya sea que esté en la ciudad o en los suburbios, aquí hay un vistazo a los espectáculos de fuegos artificiales que se llevarán a cabo este martes.

Chicago

Guaranteed Rate Field está listo para tener fuegos artificiales después del juego del 4 de julio de los Medias Blancas de Chicago contra los Toronto Blue Jays. Los boletos están disponibles aquí por tan solo $11.

Si bien Navy Pier ya no presenta fuegos artificiales el 4 de julio, los fuegos artificiales frente al lago estarán llevándose a cabo el 5 de julio. Y si no puede asistir el 5 de julio, tiene suerte: durante todo el verano, los fuegos artificiales estarán disponibles durante el lago todos los miércoles a las 9 p.m. y todos los sábados a las 10 p.m. hasta el Día del Trabajo.

El 4 de julio en Antioch comenzará con la 27ª carrera anual Antioch Run for Freedom 5K. Luego, un desfile está programado para comenzar a las 10:30 a.m., seguido de una fiesta en The Park a las 3 p.m. con música de Winnie Cooper y Mellencougar. Los fuegos artificiales comienzan a las 9:15 p.m.

Es posible que los fuegos artificiales en Barrington hayan comenzado antes del Día de la Independencia el 2 de julio, pero el Desfile del 4 de julio de Barrington comienza a las 10 a.m. el 4 de julio desde Barrington High School por Main Street hasta el estacionamiento de Metra en Barrington. La Casa Blanca de Barrington también presentará un concierto con el Chicago Brass Band Quintet interpretando melodías patrióticas estadounidenses tradicionales.

Beecher está organizando su Festival del 4 de julio del 30 de junio al 4 de julio antes de su espectáculo de fuegos artificiales a las 9:30 p.m. el 4 de julio. El evento del martes comenzará con una carrera/caminata de 5 km a las 8 a.m. antes del desfile antes de los fuegos artificiales después del anochecer.

El Liberty Fest del 4 de julio en Bensenville, con comidas, bebidas y música, sigue al desfile del festival en el Complejo Recreativo de Redmond. Los fuegos artificiales están programados para lanzarse desde las Instalaciones de Obras Públicas a las 9:30 p.m. el 4 de julio. Puede encontrar un folleto completo aquí.

El Día de la Independencia de Bolingbrook se cierra con un espectáculo de fuegos artificiales y el Himno Nacional cantado por Rebecca Battista. Los fuegos artificiales están programados para comenzar justo después de las 9 p.m. el 4 de julio.

Los fuegos artificiales se encenderán en Hopkins Park aproximadamente 30 minutos después de la puesta del sol el 4 de julio en el condado de DeKalb. El evento familiar está abierto al público y es gratuito.

Zigfield Troy Golf está cerrando el Día de la Independencia con su final de fuegos artificiales. El espectáculo tendrá lugar a las 9:30 p.m. el 4 de julio en el campo de golf.

Evanston está proporcionando a la orilla del lago fuegos artificiales que se pueden ver desde la mayoría de los parques frente al lago. Los fuegos artificiales se lanzarán alrededor de las 9:30 p.m. el 4 de julio y son parte de una celebración más grande del Día de la Independencia que conmemora los 100 años de la celebración de la festividad en Evanston.

Un desfile, un concierto y un espectáculo de fuegos artificiales son parte de la celebración del Día de la Independencia de Elgin este año. Con un tema retro de los años 90, el suburbio organizará su festival con fuegos artificiales que comenzarán a las 9:20 p.m. el 4 de julio. Se espera que los fuegos artificiales duren aproximadamente de 20 a 30 minutos.

Glenview inicia el Día de la Independencia con una carrera de bicicletas a las 11:20 a.m. y un festival con vendedores de comida y un DJ en vivo antes de cerrar la noche con un evento a las 9:20 p.m. Espectáculo de fuegos artificiales el 4 de julio.

Los fuegos artificiales en Glenn Ellyn se llevarán a cabo al anochecer el 4 de julio en el lago Ellyn. Los asistentes pueden traer mantas después de la apertura matutina del parque a las 6 a.m. y también se les anima a hacer una donación. Las celebraciones del Día de la Independencia comenzarán más temprano ese día con el inicio del desfile de Glen Ellyn a las 12 p.m.

El Memorial Stadium será el anfitrión del espectáculo de fuegos artificiales el 4 de julio a las 9:30 p.m. en Joliet coordinado con una transmisión musical en STAR 96.7. Las mantas son bienvenidas en el estadio, aunque las sillas de jardín y las neveritas están prohibidas. Tanto el estacionamiento del campo de fútbol como el estacionamiento cerca del control de animales del municipio de Joliet estarán cerrados por seguridad.

El 16º festival anual de Lake Forest y fuegos artificiales se llevará a cabo de 5:00 p.m. a 10:00 p.m. el 4 de julio. Los boletos se pueden comprar aquí por $30 para los residentes de Lake Forest/Lake Bluff y $35 para los no residentes. Los niños menores de 5 años entran gratis.

Madison Meadow Park albergará los fuegos artificiales en Lombard el 4 de julio. Comenzando al anochecer, el evento familiar también dependerá de las condiciones del tiempo. Las actualizaciones se publicarán en la página de Facebook de Lombard.

El espectáculo de fuegos artificiales Mundelein Community Days comenzará aproximadamente a las 9:30 p.m. el 4 de julio como final del festival de cuatro días.

Naperville presentará un espectáculo gratuito de fuegos artificiales por cuarto año consecutivo en celebración del Día de la Independencia. A partir de las 9:30 p.m. el 4 de julio, el Frontier Sports Complex permitirá a los asistentes mirar desde un campo dentro del parque o desde la comodidad de sus vehículos.

Oak Lawn presenta su espectáculo gratuito de fuegos artificiales del Día de la Independencia en Richards High School. A partir del anochecer, los fuegos artificiales iluminarán el cielo el 4 de julio.

El Centennial Park de Orland Park será el anfitrión de una noche de celebración este Día de la Independencia. Los fuegos artificiales iluminarán el cielo a partir de las 9:30 p.m. el 4 de julio. Se alienta a los asistentes a empacar mantas, charolas para el jardín, refrigerios y bebidas, aunque también se podrán comprar concesiones, cerveza y vino. Los fuegos artificiales terminarán a las 10:15 p.m.

Prairie Point Park albergará la exhibición de fuegos artificiales del 4 de julio de Oswego a las 9:30 p.m. el 4 de julio. El evento es gratuito y apto para familias.

Presentado como el último evento de la celebración tardía de dos días del Día de la Independencia de Pingree Grove, los fuegos artificiales gratuitos comenzarán en el Centro Comunitario de Cambridge Lakes después del anochecer del 8 de julio.

El centro de Rockford tendrá la oportunidad de celebrar el Día de la Independencia con un "espectáculo de fuegos artificiales" a las 9:30 p.m. el 4 de julio. El programa se sincronizará con una banda sonora transmitida por 103.1 y se espera que finalice alrededor de las 10 p.m.

Los Boomers de Schaumburg no solo jugarán el 3 y 4 de julio en Wintrust Field, sino que ambos juegos también contarán con espectáculos de fuegos artificiales posteriores al juego. Los Boomers se enfrentan a los Joliet Slammers a las 6:30 p.m. el 3 de julio y las 6 p.m. el 4 de julio. Los fuegos artificiales para ambas fechas se llevarán a cabo después del juego.

Ribfest es la celebración del Día de la Independencia de Tinley Park que se lleva a cabo del 1 al 4 de julio y concluye con un espectáculo de fuegos artificiales. El evento familiar lanzará sus fuegos artificiales aproximadamente a las 9:30 p.m. el 4 de julio con entrada gratuita para los residentes de Tinley Park con comprobante de residencia solo ese día. Los boletos se pueden comprar aquí por $10 en línea y $15 en la puerta.

Los fuegos artificiales en Vernon Hills se llevarán a cabo a las 9:15 p.m. en Century Park el 4 de julio. El evento es gratuito para todos los asistentes y se deben esperar cierres temporales de carriles para permitir que los autos salgan de manera segura de los estacionamientos adyacentes.

Los fuegos artificiales en Winnetka se pueden ver alrededor de las 9:20 p.m. el 4 de julio en Skokie Playfield como parte de la celebración del Día de la Independencia de Fourthfest. Un mapa para ver las actividades y los fuegos artificiales del Fourthfest está disponible aquí.

La celebración anual del 4 de julio de Warrensville se llevará a cabo durante dos días con un desfile el 3 de julio y un final de fuegos artificiales aproximadamente a las 9:30 p.m. el 4 de julio. La celebración incluirá comida, juegos infantiles, entretenimiento, juegos de béisbol, música en vivo y más. El evento es de entrada libre.