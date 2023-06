Chicago celebrará el 4 de Julio con eventos, desfiles y fuegos artificiales

El fin de semana del 4 de julio de 2023 en Chicago está repleto de eventos, desde la primera carrera callejera NASCAR hasta espectáculos de fuegos artificiales, desfiles y festivales gratuitos en toda el área.

Por cierto, si te estás preguntando acerca de Taste of Chicago, que tradicionalmente llega el fin de semana del 4 de julio, se movió de fecha.

CARRERA CALLEJERA DE NASCAR EN CHICAGO

Por primera vez, Chicago dará la bienvenida a una nueva actividad de fin de semana del Día de la Independencia: carreras callejeras profesionales.

La primera carrera de NASCAR de la ciudad convierte las calles del centro en un hipódromo, primero con una serie de carreras aprobada por IMSA el 1 de julio y luego el circuito de 2.2 millas el 2 de julio. La carrera y el festival incluyen actuaciones de artistas musicales como The Chainsmokers y Miranda Lambert, sesiones de autógrafos de conductores, rondas de preguntas y respuestas y exhibiciones interactivas.

Los boletos de entrada general de fin de semana comienzan en $283. Puede encontrar más información sobre los paquetes aquí.

FUEGOS ARTIFICIALES POR EL 4 DE JULIO

Nada dice el Día de la Independencia como una erupción de fuegos artificiales seleccionados. ¿Buscas un lugar para mirar hacia arriba? Aquí hay más de 25 lugares para ver fuegos artificiales en el área de Chicago para celebrar la festividad.

DESFILES SUBURBANOS POR EL 4 DE JULIO

Varios suburbios de Chicago organizan desfiles para celebrar el Día de la Independencia. Oak Lawn, Peoria, Waukegan y Wheaton son solo algunos de muchos, y puede consultar con su área local para ver si hay un desfile cerca de usted.

JUEGO DEL 4 DE JULIO DE LOS WHITE SOX

Los fanáticos de los deportes de Chicago pueden celebrar este Día de la Independencia con el deporte nacido en Estados Unidos, el béisbol. Los White Sox juegan contra los Toronto Blue Jays en el Guaranteed Rate Field a las 7:10 p.m. el 4 de julio. El juego incluye un obsequio de camisetas para los primeros 10,000 fanáticos y un espectáculo de fuegos artificiales después del juego para cerrar la noche.

Los boletos se pueden encontrar aquí y comienzan en $ 11.

JUEGO DE LOS CACHORROS EN WRIGLEY FIELD

Los fanáticos de los Cachorros pueden celebrar el Día de la Independencia temprano cuando los Cachorros se enfrenten a los Guardianes de Cleveland en Wrigley Field a la 1:20 p.m. el 2 de julio

El juego también contará con una aparición especial del actor "Novato del año" Thomas Ian Nicholas, quien interpretó a Henry Rowengartner en la comedia deportiva de 1993 sobre el viaje de un jugador de ligas menores después de que un accidente lo deja con un lanzamiento tan preciso que firma un contrato con los Cachorros. Para conmemorar el 30 aniversario de la película, Nicholas lanzará el primer lanzamiento antes del juego.

Los fanáticos que compren entradas para el juego a través de la oferta especial de boletos recibirán un cabezón de Henry Rowengartner de edición especial. Gallagher Way también presentará una proyección de la película con una sesión de preguntas y respuestas con Nicholas.

Residentes y turistas han expresado diferentes opiniones sobre los cierres de calles en el centro de Chicago debido a la carrera de NASCAR.

DESFILE EN HYDE PARK

El desfile del Día de la Independencia más grande de Chicago toma las calles de Hyde Park desde la calle 55 hasta la calle 53 este 4 de julio. Con más de 5,000 asistentes esperados, la tradición de más de 30 años comenzará puntualmente a las 11:00 am.

En un festival posterior al desfile en Nichols Park habrá dos casas inflables gratuitas, un zoológico interactivo y un mago. La comunidad también exhibirá espectáculos de música y danza de grupos juveniles locales, animaciones y artes marciales. Se puede encontrar más información en el sitio web oficial del desfile.

DESFILE Y FUEGOS ARTIFICIALES DEL 4 DE JULIO DE AURORA

Aurora está haciendo honor a su nombre de "Ciudad de las Luces" con un espectáculo de fuegos artificiales en la noche del 3 de julio antes del Día de la Independencia. El centro de Aurora albergará fuegos artificiales, con la mejor visualización disponible en RiverEdge Park y McCullough Park. Ambos parques contarán con DJ de 7:00 pm a 9:45 pm, con DJ Suave Smooth en RiverEdge Park y DJ Pena en McCullough Park. Puede encontrar más información sobre los fuegos artificiales aquí.

No tienes que esperar hasta el anochecer para celebrar el Día de la Independencia en Aurora; El desfile anual del 4 de julio de la ciudad comenzará a las 10:00 a. m.

Comenzando en la intersección de las calles Benton y Broadway, el desfile marchará hacia el norte hasta Downer Place y luego hacia el oeste hasta su destino final en Middle Avenue.

El estacionamiento no estará disponible en la calle o en los estacionamientos directamente fuera de la ruta del desfile, pero estará disponible en varios estacionamientos públicos del centro. Puede encontrar información adicional sobre el estacionamiento en el centro de la ciudad en el sitio web de Aurora Illinois.

NAVY PIER

Live on the Lake es la serie semanal de música en vivo al aire libre de Navy Pier y una manera fácil de escuchar tres géneros diferentes en el mismo lugar el Día de la Independencia. El concierto gratuito se lleva a cabo en el Navy Pier Garden y presenta a tres artistas con una variedad de géneros.

De 2:00 pm a 4:30 pm, la banda de cuatro hombres The King of Mars se presenta para abrir el concierto de la tarde. Su música abarca jazz, funk y soul en un sonido de rock clásico. La banda acústica de cuerdas The Sweet Lillies sube al escenario de 4:30 pm a 7:00 pm, con la banda de versiones de Tom-Petty Southern Accents cerrando el concierto de la noche de 5:30 pm a 8:00 pm.

Navy Pier presenta fuegos artificiales la noche siguiente, el 5 de julio, de 9:00 pm a 9:10 pm, y antes del Día de la Independencia el 1 de julio. Se puede encontrar más información en el sitio web de Navy Pier.

ESPECTACULO AÉREO

AFROFLIGHT está celebrando el Orgullo Negro antes del Día de la Independencia. De 6:00 pm a 12:00 am en Arbella, los asistentes pueden escuchar los ritmos de Afrobeat, Afro-Caribbean, AfroLatin y más. Las actuaciones incluyen a Sandra Suave, Selah Say, Sukigeez y Ayodele Drum + Dance. El evento es presentado por las organizaciones B.BLYSS! y Peach, que trabajan en la planificación de eventos femeninos, LGBTQ+ y culturales.

Aunque el evento es gratuito, una donación sugerida de $10 se destinará a la planificación de más eventos que creen espacios seguros. Los boletos van desde $ 10 a $ 20 y se pueden comprar aquí.

FESTIVAL INTERNACIONAL AFRICANO/CARIBE DE LA VIDA

Este fin de semana del Día de la Independencia celebra el 30 aniversario del Festival Internacional de la Vida de África y el Caribe. A partir de las 12:00 pm a 10 pm del 1 al 4 de julio, artistas, vendedores y asistentes se reunirán en Washington Park para celebrar y compartir la herencia y la cultura de la gente de los Estados Unidos, Jamaica, el resto del Caribe, América Latina y África.

Las actuaciones incluyen bailes, música y otras actuaciones interactivas. Un patio de comidas internacional brinda la oportunidad de probar platillos de EEUU, África, el Caribe, América Latina y otras regiones. El recinto también incluye un Pabellón de la Salud para aprender sobre salud y hábitos alimenticios.

La entrada a la celebración de la cultura es gratuita para niños menores de 12 años, aunque los niños deben estar acompañados por un adulto. La entrada general de un solo día está fijada en $35 y la entrada de cuatro días está fijada en $140. Las personas mayores de 60 años pueden comprar boletos por $40. Se requiere identificación para la entrada y la recogida de boletos en persona. Más información sobre boletos y opciones VIP está disponible aquí.

FESTIVAL DE LOS DÍAS DE LA FRONTERA DE ARLINGTON HEIGHTS

El 30 de junio comienza la celebración de cinco días del Día de la Independencia de Arlington Heights, el Festival Frontier Days. El festival basado en voluntarios presenta entretenimiento gratuito, eventos familiares y admisión en el festival de casi todo el día en el Parque de Recreación.

El entretenimiento va desde actuaciones musicales hasta deportes y zoológicos interactivos. Aunque la entrada es gratuita, las pulseras para las atracciones de carnaval se pueden comprar con anticipación y cuestan entre $30 y $35. Puede encontrar un calendario completo de eventos y horarios del festival aquí.

El 47º "Festival de diversión familiar" anual tomará las calles de Arlington Heights a las 10:00 am. El desfile comienza en Dunton y Oakton y viaja hacia el sur por Dunton hasta Miner, y luego hacia el este hasta Recreation Park. Los asistentes pueden mirar a lo largo de la ruta del desfile, y la Comisión de Ciudadanos con Discapacidades de Village of Arlington Heights ha asegurado un área para hasta 12 personas en sillas de ruedas y un acompañante directamente frente al puesto de revisión y al otro lado de la calle de la biblioteca. El sitio web del Frontier Days Festival tiene información adicional sobre el desfile y más.

FESTIVAL DE MÚSICA DE GRANT PARK

El parque del centro de Chicago albergará un concierto el día después del Día de la Independencia titulado “An American Salute”. La pianista Michelle Cann tocará Rhapsody in Blue, la mezcla de música clásica y jazz de George Gershwin, en el Jay Pritzker Pavilion.

Las funciones son de 6:30 pm a 8:00 pm con charlas previas al concierto a partir de las 5:30 pm en la Carpa Norte de Chase Promenade. Puede encontrar más información sobre el concierto del 5 de julio aquí.

DÍA DE LA INDEPENDENCIA | RECORDAR, RECONECTAR Y REPRESENTAR

El Museo de Historia de Chicago está listo para albergar una serie de eventos que movilizarán un movimiento para comprender mejor el pasado y dar forma al futuro. De 11:00 am a 2:30 pm el 4 de julio, los asistentes tienen la oportunidad de escuchar un discurso de la directora de Illinois Civics Hub, Mary Ellen Daneels, con música de la Americana Concert Band y otras festividades familiares.

De 12:00 pm a 4:30 pm, el museo abrirá con entrada gratuita para los residentes de Illinois. Los asistentes pueden conocer grupos locales que abogan por un Chicago mejor, recorrer el museo y ver la película de 2020 "Represent". Más información sobre el evento se puede encontrar aquí.

CONCIERTO Y FUEGOS ARTIFICIALES DEL 4 DE JULIO DE BOLINGBROOK

Bolingbrook Golf Club presenta tres bandas este 4 de julio. El acceso a los terrenos y al estacionamiento comienza a las 3:00 pm con DJ Tim de Ready Set Dance Entertainment de 3:00 pm a 5:00 pm, actuación de Junkyard Groove Chicago de 5:30 pm a 7:00 pm y Gina Glocksen Band cerrando las bandas de la noche de 7:30 p. m. a 9 p. m.

Los fuegos artificiales están programados para comenzar justo después de las 9:00 pm al anochecer con el Himno Nacional cantado por Rebecca Battista. Bolingbrook Golf Club también contará con camiones de comida y vendedores en el lugar. No se permiten parrillas, mascotas ni fuegos artificiales personales. Se recomienda planificar el tráfico. Haga clic aquí para obtener un mapa de estacionamiento.

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA INDEPENDENCIA DEL CONDADO DE DEKALB

Hopkins Park en el condado de DeKalb organiza una celebración de todo el día este Día de la Independencia. Comenzando muy temprano con una carrera/caminata a las 8:00 am, la celebración continúa a las 2:00 pm con espectáculos de magia, juegos, actividades, vendedores de comida, banda en vivo, concierto y espectáculo de fuegos artificiales.

Los fuegos artificiales están programados para comenzar 30 minutos después de la puesta del sol. Un horario completo se puede encontrar con más información aquí.

DESFILE, CONCIERTO Y FUEGOS ARTIFICIALES DEL 4 DE JULIO DE ELGIN

Elgin está celebrando este 4 de julio con una explosión del pasado gracias a su año de regreso a los 90. El desfile comienza a las 9:00 am en la intersección de Douglas y Slade y concluye en la intersección de Douglas y Highland cerca del Ayuntamiento, pero es el Festival Park el que hará que la celebración vuelva a los años 90.

A partir de las 5:00 pm, el parque presenta conciertos de What's Our Age Again, una banda de versiones de Blink-182 del área de Chicago; ¡Qué grosero! Banda tributo a los 90; y Larger Than Life: The Ultimate Boyband Tribute para todos los éxitos más populares de los 90.

El parque también incluirá camiones de comida y bebidas, una pared gigante lite-brite y fuegos artificiales que comenzarán aproximadamente a las 9:20 p.m. Puede encontrar más información sobre la celebración de Elgin aquí.

Desfile y fuegos artificiales del 4 de julio en Evanston

Este año marca la celebración número 100 del Día de la Independencia en Evanston, y el suburbio de North Side está celebrando con juegos matutinos, un desfile, un concierto, un espectáculo de fuegos artificiales y más. El tema del centenario es "La comunidad unida no se puede dividir". La Asociación del 4 de julio de Evanston es una organización sin fines de lucro que se formó hace más de 100 años para ofrecer una celebración segura y supervisada del 4 de julio después de que un niño se lesionara jugando con fuegos artificiales.

Los juegos matutinos a partir de las 9:00 am darán inicio a la celebración del 4 de julio antes de que la carrera "Fun Run" para menores de 10 años se reúna a las 12:00 pm antes de las 12:45 pm hora de inicio.

Si bien la entrada a los juegos matutinos es gratuita, la preinscripción a la carrera cuesta $10 por niño, mientras que la inscripción el día de la carrera cuesta $15 por niño. La información de registro de Fun Run se puede encontrar aquí con una lista adicional de juegos y sitios matutinos.

El galardonado Desfile del 4 de julio de Evanston comenzará a las 2:00 pm desde Central Park Avenue, hacia el este por Central Street hasta Ashland Avenue.

La celebración cerrará con la actuación de la Banda Palatina de Conciertos de 7:30 a 9:00 pm y fuegos artificiales frente al lago visibles desde la mayoría de los lugares frente aproximadamente a las 9:30 p. m. Se puede encontrar más información sobre el evento en el sitio web de la Asociación del 4 de julio de Evanston.

JOLIET

Los fuegos artificiales en el suburbio suroeste de Chicago están regresando al Estadio Conmemorativo del Distrito de Parques de Joliet por primera vez en dos años. El distrito de parques abrirá el estadio a las 7 p.m. el 4 de julio, con fuegos artificiales programados para comenzar alrededor de las 9:30 p.m.

CONCIERTO DEL DÍA DE LA INDEPENDENCIA DE ORLANDO PARK Y FUEGOS ARTIFICIALES

El Centennial Park de Orland Park será el anfitrión de una noche de celebración este Día de la Independencia con un concierto en el césped y un espectáculo de fuegos artificiales a continuación. El Proyecto Davenport se presentará de 7:15 p. m. a 9:30 p. m. el 4 de julio. Antes del espectáculo coreografiado de fuegos artificiales, el parque también albergará una Colocación de los Colores y el canto del Himno Nacional para saludar a los hombres y mujeres en las fuerzas armadas.

ROCKFORD 4 DE JULIO

Rockford contará con un Día de la Independencia lleno de actividad. Las celebraciones del 4 de julio no pierden el tiempo y comienzan a las 7 a. m. con una carrera/caminata clásica de 5 km. Las carreteras se cerrarán después de un breve descanso a las 2 p.m. con Gramps with Amps actuando en la estatua de Joe Marino antes del comienzo del desfile.

El desfile toma las calles a las 4:40 p.m. con un desfile de motocicletas y un desfile de Jeeps a seguir 10 minutos más tarde a las 4:50 p.m. con el desfile patriótico principal a las 5 p.m. El entretenimiento en vivo se presentará en cuatro lugares diferentes del centro desde las 6 p.m. en. Los fuegos artificiales iluminarán el cielo desde aproximadamente las 9:30 p. m. hasta las 10 p. m. Puede encontrar más información sobre el calendario del 4 de julio aquí.