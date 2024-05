La icónica Fuente de Buckingham de Chicago será encendida el sábado por la tarde, marcando el inicio no oficial del verano en Chicago, ya que los visitantes ahora serán recibidos por la majestuosa fuente cuando se encuentren en Grant Park.

El evento "Switch on Summer" también lanza la duodécima temporada de la serie de eventos "Night Out in the Parks" o Noches en el Parque de la ciudad, que presenta actuaciones de seis socios artísticos locales.

El evento del sábado está programado para realizarse de 11:30 am a 1:00 pm, y el interruptor oficial de la fuente está programado para las 12:00 pm luego de un programa de charlas de 20 minutos de funcionarios de la ciudad y el director ejecutivo de ComEd, quien patrocina el evento.

El "Switch on Summer" de este año marca la décima temporada en la que se enciende la fuente en una ceremonia para marcar el inicio del verano en Chicago.

Según el Distrito de Parques de Chicago, el hito apareció por primera vez el 26 de mayo de 1927.