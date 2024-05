Real ID: su licencia de conducir dejará de ser válida si no tiene una estrella amarilla

Si su licencia de conducir o identificación del estado de Illinois no tienen una estrella amarilla quiere decir que no cuentan con el límite estándar de seguridad y a partir del 7 de mayo de 2025 ya no será válida.

Es por eso que a un año de que se venza el plazo para renovar, el Secretario de Estado, Alexi Giannoulias, lanza la campaña “Get Real Illinois”.

A medida que se acerca la nueva fecha límite, la demanda de una licencia de conducir Real ID y un Real ID aumentará inevitablemente y esperar hasta el último minuto creará dolores de cabeza en los aeropuertos y filas en las instalaciones del DMV.

Después de la fecha límite, los viajeros nacionales mayores de 18 años en vuelos comerciales deben tener una licencia de conducir o una tarjeta de identificación estatal que cumpla con el estándar Real Id.

Cabe destacar que los viajeros aún podrán abordar vuelos nacionales con un pasaporte estadounidense válido, también se requerirá real id para ingresar a algunas instalaciones federales seguras, como juzgados y bases militares.

Para obtener una licencia de conducir o identificación Real ID usted tendrá que visitar una de las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados con los siguientes documentos:

• prueba de identidad

• prueba del número de seguro social completo

• proporcionar dos documentos de residencia actuales con el nombre del solicitante

• una prueba de firma (una tarjeta de crédito o débito, un cheque cancelado, una licencia de conducir)

“Ya cuando vallan a la cita y den todos los documentos les van a dar una hoja de papel que es la temporal mientras llega la tarjeta por correo y eso va a tomar dos semanas para que les llegue por correo”, dijo Yesenia López, asistente de los subsecretario de estado.

Cabe destacar que una persona indocumentada que no cumpla con todos estos requisitos puede solicitar una licencia de conducir que no sea Real ID o una identificación estatal.

Según la página de Administración de Seguridad en el Transporte, aceptarán un pasaporte extranjero como identificación siempre y cuando no esté vencido. Sin embargo, expertos en inmigración aún recomiendan tener precaución.

“Es importante ser precavidos cuando están viajando a las personas si están indocumentados por la cuestión de que los aeropuertos son técnicamente zonas federales y pueden llegar a surgir una situación donde oficiales de inmigración cuestionen el estatus legal de la persona”, dijo Jesús Ruiz Velasco, de la Administración de Seguridad en el Transporte.

Para más información, puedes visitar la página web realid.ilsos.gov