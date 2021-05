AMLO: “Pemex tiene nueva refinería”; acuerda compra en Houston

MÉXICO - El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la compra de las acciones de la refinería Deer Park, en Houston, Texas, que era propiedad de la empresa Shell Oil Company.

De esa manera, dijo en un video que compartió en redes sociales, Petróleos Mexicanos (Pemex) tendrá el 100% de los títulos.

El mandatario, que ofreció dar mayores detalles en "la mañanera" (su conferencia matutina en Palacio Nacional) del miércoles, precisó que se trata de una inversión de $600 millones.

"Hoy cerramos la operación para comprar la refinería Deer Park de Houston, Texas, propiedad de Shell. Ahora Pemex tendrá el 100% de las acciones.

"Lo más importante es que en 2023 seremos autosuficientes en gasolinas y diésel; no habrá aumentos en los precios de los combustibles", escribió en su cuenta de Twitter.

Según el presidente, la refinería tiene la capacidad de procesar 340,000 barriles diarios de gasolina y diésel, y es igual a la de Dos Bocas, uno de los principales proyectos que impulsa su gobierno en el estado de Tabasco, sureste de México.

López Obrador destacó que con la compra al 100% de esta sede, en la que Pemex ya había invertido, su gobierno entregará al final del sexenio ocho refinerías en buen estado y con capacidad para dotar de combustibles al país.

"Nos costó $600 millones, estamos hablando de alrededor de 12,000 millones de pesos, no crédito, no deuda, sino de los ahorros por no permitir la corrupción, por ser un gobierno honesto, austero, sin lujos", dijo.