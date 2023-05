Violento fin de semana en Chicago termina con 12 muertos y docenas de heridos de bala

CHICAGO – La violencia en Chicago parece no dar tregua. Los residentes dicen estar cansados y exigen más vigilancia por parte de las autoridades.

“Cuando empieza a oscurecer, ya no salgo”, dijo Lulu Arias, una residente de Lakeview.

Lulu compartió que ya no se siente segura saliendo por lo que ha tenido que tomar medidas de autodefensa y no sale de su hogar sin su arma paralizante o “taser”.

“Ya que no me siento cuidada por la policía. Me tocó cuidarme a mí misma porque no hay nada más que hacer”, expresó Arias.

Este fin de semana feriado por el Día de los Caídos, fue uno de los más sangrientos en la ciudad con 42 balaceras y 12 asesinatos, incluida una muerte por apuñalamiento. Unas 42 personas resultaron heridas de bala como consecuencia de estos incidentes violentos, según datos de la policía de Chicago.

Uno de los asesinatos se reportó en el vecindario de Lakeview al norte de la ciudad por lo que residentes se unieron y les hicieron un llamado a las autoridades.

“Para nada insegura y me mudé para aca por eso mismo. Huyendo de la inseguridad de los tiroteos y pues creo que debería haber algo, algún cambio para esto”, opinó María Medina, residente de Lakeview.

“Es como que no podemos garantizar la seguridad cuando sales en la noche y es muy desafortunado y tampoco puedes garantizar que los autos o tus propiedades estén seguras porque tampoco las respetan”, dijo Rachel, residente de Lakeview.

El activista y excandidato a la alcaldía de Chicago Ja’Mal Green también le hizo un llamado a la ciudad para que asignen más fondos a la seguridad en lugar de invertir ese dinero en otras áreas.

“Estamos gastando millones de dólares por día por la crisis migratoria en estos momentos, gastamos miles de millones durante COVID y esto es una crisis humanitaria, el hecho de que cada fin de semana docenas de personas son baleadas y asesinadas en la ciudad”, expresó Green.

De acuerdo con el diario Chicago Sun-Times, este fin de semana del Día de los Caídos ha sido el más violento en Chicago en los últimos 8 años.