Vigilia para recordar a Ariana Molina, de 9 años, que falleció en balacera

Con globos, velas y cánticos, decenas de personas recordaron a Ariana Molina. Su familia continúa sumergida en el dolor.

“Mi princesita es la única princesa de mi hijo. Quedamos vacíos con el corazón destrozado”, dijo Julia Molina, abuela de Ariana.

“Esperemos que haya algún cambio y que esto haya pasado por algo bueno pero no le deseo esto a nadie”, dijo el papa, Jose Molina.

Ariana, de nueve años, a quien describieron como una niña feliz y cariñosa, falleció el sábado en medio de una balacera que ocurrió en el barrio de las empacadoras mientras su familia celebraba la confirmación de su prima.

Otras diez personas resultaron heridas de bala en el incidente. Según la policía, no fue un ataque al azar y podría estar vinculado a pandillas pero la familia asegura que no es así.

“Quiere que agarren al responsable que mató a mi nieta. Que eso no se quede impune y que no digan que fue relacionado con pandillas porque no lo fue”, dijo Julia Molina.

Mientras se llevaba a cabo la vigilia, la madre de Ariana continúa recuperándose en el hospital al igual que otros dos menores de 9 y 1 año que continúan en condición crítica.

La trágica muerte de Ariana ha unido a la comunidad quienes esperan que este tipo de acto violento no vuelva a ocurrir y que pronto arresten a los responsables.

“Es muy triste porque el imaginarse uno que le pase algo a su niño. Ella estaba en la escuela de mi hijo”, dijo Mari Muñoz, residente del area.

“Tenemos que denunciar estos actos de cobardía,” dijo Bertho Aguayom director ejecutivo de Increase the Peace. “Tenemos que unirnos en contra de la violencia y decir esto es inaceptable. No es aceptable que tengamos miedo de salir a la calle”.

“Necesitamos enviar un mensaje claro y directo que este tipo de situaciones no pueden ser la norma de Chicago para este verano”, dijo el concejal del distrito 15 Raymond Lopez.

Antes de que iniciara la vigilia, hubo varios eventos implorando la paz.