Vence al COVID-19 un año después de recibir un trasplante de pulmón

Unos años después de recibir un trasplante de pulmón, un hombre de Chicago logró vencer al coronavirus.

Hoy, Edgardo Díaz dice estar agradecido de poder nuevamente disfrutar de la vida.

Y es que, desde niño, ha tenido que enfrentar retos de salud por una seria condición.

“Se llama ‘Cystic Fibrosis’. Es una enfermedad que afecta a los pulmones”, dijo Edgardo Diaz quien recibió un trasplante de pulmón.

A sus 29 años, la fibrosis quística tuvo a Edgardo al borde de la muerte.

“Después de dos meses de espera adentro del hospital, por fin llego el cirujano y me dio las buenas noticias que mi trasplante iba a ser a las 3 p.m.”, dijo.

La operación fue literalmente una bocanada de aire fresco para Díaz.

Pero a un año de su trasplante, Edgardo tuvo que enfrentar una nueva batalla.

“Tenía fiebre, no estaba comiendo, y mi sabor de la comida no era normal. Después me mandaron hacer la prueba del COVID-19 y salí positivo”, explicó.

Debido a sus problemas de salud, sus médicos decidieron monitorear su condición y en abril fue nuevamente internado en el hospital.

“Díaz se contagió durante las etapas tempranas de la pandemia. En ese entonces no se sabía mucho sobre el coronavirus así es que estábamos preocupados”, dijo el Dr. Rezmi Bag, del Hospital de la Universidad de Chicago

Hoy, Díaz se encuentra saludable, por lo que les da las gracias a sus doctores, en voz alta y a todo pulmón.