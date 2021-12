Variante Ómicron: detectan primer caso en EEUU; ¿qué dicen los expertos médicos en Illinois?

Autoridades de salud a nivel nacional dieron a conocer en la mañana de este miércoles que se ha detectado el primer caso de la variante Ómicron en los Estados Unidos.

Se trata de una persona en California que regresó de Sudáfrica el 22 de noviembre y que, a pesar de estar vacunada, dio positivo al COVID-19 el 29 de noviembre.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Esto no es una sorpresa. Sabíamos que la variante Ómicron llegaría a Estados Unidos, sabíamos que estaría aquí, pero no la habíamos detectado. Esto es algo preocupante, pero no es una causa para alarmarnos,” indicó el Dr. Grant Colfax, del Departamento de Salud de San Francisco.

De acuerdo con las autoridades de salud en San Francisco, el paciente fue aislado y presentó síntomas leves los cuales ya están mejorando. A las personas con las que tuvo contacto también se les hizo un examen para detectar el COVID-19 y resultaron negativos.

Hemil González, especialista en enfermedades infecciosa del Rush University Medican Center, explicó que el tema de las variantes es parte de la evolución de un virus y sucede constantemente.

“Siempre que exista transmisión habrá más variantes y por eso vemos que emergen más variantes en zonas de mundo donde hay poca vacunación lo que hace muchas personas vulnerables a infectarse”, afirmó González.

Aunque se desconoce todavía cuán efectivas son las vacunas contra esta variante, González explica que es importante estar inoculado para combatir la enfermedad.

“Para enfatizar el rol de las vacunas, podemos interrumpir la transmisión, podemos hacer que la pandemia se termine mucho más pronto y proteja la vida de las personas aun cuando puedan infectarse”, sostuvo González.

Autoridades de salud instan a la comunidad de 5 años en adelante a vacunarse y a los adultos elegibles a recibir la dosis de refuerzo a que lo hagan. Además, continúan recordando al público sobre la importancia de seguir todas las medidas de precaución que se han recomendado hasta ahora incluyendo el uso de mascarillas, lavado de manos, distanciamiento social, hacerse pruebas de presentar algún síntoma y ser cauteloso con reuniones en grupo.

Por su parte, la directora del Departamento de Salud de Illinois, la doctora Ngozi Ezique comentó que anticipa que en cualquier momento la variante Ómicron llegue al estado, por lo que las autoridades locales estarán monitoreando constantemente y comunicarán en cuanto sea detectada.

Por ahora se espera que en las próximas horas se anuncien nuevas restricciones de viaje para las personas que deseen ingresar a los Estados Unidos.