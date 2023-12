Una pizzería suburbana se transforma en ‘Little Nero’s Pizza’ de ‘Home Alone’

"Little Nero's Pizza", la pizzería que se hizo famosa en el clásico navideño "Home Alone", podría no ser un restaurante real. Pero gracias a un negocio suburbano, le está dando vida, al menos temporalmente.

Ubicada en 711 Devon Ave. en Park Ridge, Easy Street Pizza se ha transformado en una pop-up "Little Nero's Pizza" hasta fin de año, según una publicación en su página de Facebook. La pizzería ficticia apareció en la exitosa película de 1990, que se filmó en Winnetka.

Si bien el menú normal todavía está disponible, puede disfrutar de platos temáticos de "Home Alone", como Kevin's Fried Chicken Mac and Cheese y raviolis tostados, entre otros.

El tema "Home Alone" tampoco termina ahí.

Los cócteles de temporada incluyen "Wet Bandits Hot Chocolate" y "Uncle Frank", que consiste en whisky, jarabe simple de azúcar moreno, amargo de nuez negra, además de cáscara de naranja y arándano.

Si opta por la pizza, se servirán frescos en una caja especial "Little Nero's Pizza", con el eslogan del establecimiento ficticio, "Sin tonterías".

Los pedidos se pueden realizar a través del sitio web del restaurante, llamando al 847-823-4422 o visitando personalmente.