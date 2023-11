Chicago: una mujer demanda a la aerolínea Frontier por perder y dañar su silla de ruedas

Shannon O’Brien dice que depende de su silla de ruedas para todo, debido a que tiene atrofia muscular.

“Yo utilizo una silla de ruedas eléctrica para todo, prácticamente son mis piernas. El único momento en que no la utilizo es cuando duermo o si estoy en un vuelo”, dijo O’Brien.

El año pasado regresaba a Chicago de sus vacaciones en República Dominicana por un vuelo de la aerolínea Frontier. Asegura que, al aterrizar, su silla de ruedas no estaba en el avión.

“Fui forzada a estar sin mi silla de ruedas por más de 50 horas”, dijo.

Lo que le ocasionó complicaciones de salud y mucho dolor de espalda. Finalmente le regresaron su silla, pero asegura que tenía daños severos.

“Definitivamente tuvo daños, al menos pudo continuar en marcha, así que me puedo mover pero tuvo daños; no me sentía cómoda y me daba dolor de espalda”, señaló.

Es por esto que esta semana tomó acción legal contra Frontier y entabló una demanda. Su abogado dice que tienen que haber cambios en la forma en que las aerolíneas transportan las sillas de ruedas.

“Las aerolíneas pueden hacer esto ahora pero al final les sale más costoso y les afecta primero por la parte moral y que es lo correcto de hacer y segundo esto muestra que son negligentes”, dijo Lance D. Northcut, abogado de Shannon O’Brien.

En una comunicado de la aerolínea Frontier confirmaron que le entregaron la silla de ruedas a finales de noviembre del 2022.

“Deseamos disculparnos nuevamente con la Sra. O’Brien y su familia por el significativo inconveniente que causó la ausencia temporal de su silla de ruedas”.

Ahora Shannon espera que su historia no se repita.

“No quiero que esto le pase a nadie más”, dijo.