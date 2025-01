Al pensar en mudarse a una nueva ciudad, pueden venir a la mente varios factores, incluidos el tiempo, el costo de vida y las oportunidades laborales.

Otro factor importante es la calidad de vida.

U.S. News and World Report recopiló recientemente una lista de los 25 mejores lugares para vivir con calidad de vida, y una ciudad del Medio Oeste se llevó el primer puesto.

Clasificada como una "ciudad de contrastes" por la publicación, Ann Arbor, Michigan, sede de la Universidad de Michigan, es una comunidad de aproximadamente 120,000 habitantes, a unas 40 millas (65 kilómetros) al este del centro de Detroit.

"Es a la vez rural y urbana, deportiva e inteligente, al aire libre y de alta tecnología, contracultura y alta sociedad…", afirmaba el sitio web. "Además de la universidad, las excelentes escuelas públicas y un mercado laboral cada vez más diverso, un sólido sistema de parques públicos y bajas tasas de criminalidad hacen de Ann Arbor un lugar atractivo para todas las edades".

Para elaborar sus clasificaciones, U.S. News and World Report midió criterios como la delincuencia, la calidad de la educación, el tiempo promedio de viaje al trabajo, así como la calidad y disponibilidad de la atención sanitaria. Las ciudades se evaluaron utilizando datos de fuentes como la Oficina del Censo de EE. UU., el FBI, el Departamento de Trabajo de EE. UU. y los propios recursos internos de U.S. News, según se afirma en el sitio web.

Ann Arbor no fue la única ciudad del Medio Oeste que figura en la clasificación. Madison, Wisconsin, ocupó el sexto puesto.

Varias otras ciudades de la región, como Kalamazoo, Michigan, y South Bend, Indiana, completaron la lista.

A continuación, encontrará las clasificaciones completas: