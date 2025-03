Calendario de pagos del Seguro Social: ¿Cuándo recibirás tu cheque durante 2025?

El Seguro Social ha establecido el calendario de pagos para 2025, el cual sigue las reglas tradicionales de distribución de beneficios.

Los beneficios del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) se pagan el primer día de cada mes.

Sin embargo, si el día 1 cae en un fin de semana o feriado, el pago se adelanta al viernes anterior.

Para que puedas planificar tus finanzas, estos son los pagos correspondientes al mes de abril:

Calendario de pagos – Abril 2025

SSI: 1 de abril

Seguro Social:

Nacidos del 1 al 10: 9 de abril (segundo miércoles)

Nacidos del 11 al 20: 16 de abril (tercer miércoles)

Nacidos del 21 al 31: 23 de abril (cuarto miércoles)

A continuación, te explicamos cómo se determinará la fecha en que recibirás tu dinero por el resto del año, según tu tipo de beneficio y día de nacimiento.

En 2025, los beneficiarios de SSI recibirán sus pagos en las siguientes fechas:

1 de abril

1 de mayo

31 de mayo (correspondiente a junio)

1 de julio

1 de agosto

30 de agosto (correspondiente a septiembre)

1 de octubre

1 de noviembre

29 de noviembre (correspondiente a diciembre)

31 de diciembre (correspondiente a enero de 2026)

Para los beneficiarios del Seguro Social que no reciben SSI, la fecha de pago depende de su día de nacimiento:

Si naciste entre el día 1 y 10 del mes, recibirás tu pago el segundo miércoles del mes.

Si tu nacimiento fue entre el día 11 y 20, tu pago será el tercer miércoles del mes.

Si naciste entre el día 21 y 31, recibirás tu dinero el cuarto miércoles del mes.

Aquí el desglose:

Nacidos entre el 1 y el 10:

10 de abril

8 de mayo

12 de junio

10 de julio

7 de agosto

11 de septiembre

9 de octubre

13 de noviembre

11 de diciembre

Nacidos entre el 11 y el 20:

17 de abril

15 de mayo

19 de junio

17 de julio

14 de agosto

18 de septiembre

16 de octubre

20 de noviembre

18 de diciembre

Nacidos entre el 21 y el 31:

24 de abril

22 de mayo

26 de junio

24 de julio

21 de agosto

25 de septiembre

23 de octubre

27 de noviembre

24 de diciembre

Cabe mencionar que los beneficiarios del Seguro Social han visto un nuevo ajuste del 2.5 % por costo de vida en sus cheques, que agrega $50 por mes a los beneficios de jubilación en promedio, marca el aumento más bajo desde 2021, cuando la inflación se disparó poco después.

Para más información, puedes visitar la página oficial de la Administración del Seguro Social de EEUU.

La Seguridad Social por sí sola no cubre un estilo de vida adecuado

Según un promedio nacional, una persona soltera necesitaría $2,099 por mes si es propietaria de una vivienda sin hipoteca, para cubrir la vivienda, la comida, el transporte, la atención médica y otros gastos varios, según los datos del Índice de Adultos Mayores de 2024.

Eso aumenta a $2,566 por mes necesario para inquilinos solteros y $3,249 por mes para propietarios solteros con una hipoteca.

Una pareja mayor que sea propietaria de una vivienda sin hipoteca necesitaría $3,162 por mes, según el índice. Eso aumenta a $3,629 por mes para una pareja que alquila y a $4,312 por mes para una pareja que tiene una hipoteca sobre su vivienda.

Esas cantidades superan los beneficios de jubilación promedio de la Seguridad Social que los estadounidenses pueden recibir. En 2025, los trabajadores jubilados individuales recibirán un promedio de $1,976 por mes, mientras que las parejas que ambos califican para recibir beneficios tendrán un promedio de $3,089 por mes.

Sin duda, esos umbrales del Índice de Ancianos se basan en promedios nacionales, y en algunas áreas del país los jubilados pueden estirar sus ingresos más que otros. Sin embargo, los datos generalmente muestran que es difícil vivir solo con los beneficios de la Seguridad Social.

Esta sección es parte de un artículo que fue publicado originalmente en inglés por Lorie Konish para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.

Cambios en el Seguro Social: verificación de identidad, fecha de inicio, beneficios y más

Los cambios en el Seguro Social han generado expectativa en el país, incluso, algunos han dicho que ahora será más lento para aplicar por los beneficios.

Esta semana la Administración del Seguro Social anunció que correrá la fecha en la que los cambios serán efectivos.

Estaba previsto que iniciaran este lunes 31 de marzo, pero ahora será a partir del lunes 14 de abril.

Entre las actualizaciones se incluye una excepción: quienes soliciten el Seguro de Discapacidad del Seguro Social, Medicare o el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) y no puedan verificar su identidad en línea podrán completar sus solicitudes por teléfono sin necesidad de acudir a una oficina.

Anuncios anteriores indicaban que quienes solicitaran beneficios en efectivo o cambiaran su información de depósito directo debían presentar un comprobante de identidad. Quienes reciban pagos mediante cheques también deberán comprobar su identidad antes de cambiar su dirección postal.

Quienes no tengan una cuenta de My Social Security deberán acudir personalmente a una oficina para verificar su identidad. Ahora, la oficina indicó que quienes "no puedan usar su cuenta personal de My Social Security para solicitar beneficios solo deberán comprobar su identidad en una oficina del Seguro Social si solicitan beneficios de Jubilación, de Sobrevivientes o Auxiliares (Cónyuge o Hijos)".

¿Cómo puedes comprobar tu identidad si lo necesitas?

La principal forma de comprobar tu identidad ante el Seguro Social es a través del portal "Mi cuenta del Seguro Social".

Quienes no puedan hacerlo en línea pueden iniciar sus solicitudes por teléfono, pero algunas solicitudes no se procesarán hasta que la persona también verifique su identidad en persona en una oficina del Seguro Social.

“Durante demasiado tiempo, la agencia ha utilizado métodos anticuados para comprobar la identidad. El Seguro Social puede proteger mejor a los estadounidenses y, al mismo tiempo, agilizar el servicio”, declaró Dudek en un comunicado anterior.

¿Qué necesitas para comprobar tu identidad?

Según la Administración del Seguro Social, solo ciertos documentos califican como prueba de identidad.

"Un documento aceptable debe estar vigente (no vencido) y mostrar su nombre, información de identificación (fecha de nacimiento o edad) y, preferiblemente, una fotografía reciente", indica la agencia en su sitio web.

Ejemplos:

Licencia de conducir de EE. UU.

Tarjeta de identificación estatal para no conductores

Pasaporte estadounidense

Si no tienes uno de estos documentos o no puedes obtener uno nuevo en 10 días, puede usar otros documentos.

Estos incluyen:

Tarjeta de identificación de empleado

Tarjeta de identificación escolar

Tarjeta de seguro médico (no una tarjeta de Medicare)

Tarjeta de identificación militar de EE. UU.

Puedes encontrar más información sobre los documentos aquí.

¿Cómo podrían afectar estos cambios?

Solicitar los beneficios del Seguro Social será más lento debido a los cambios para confirmar la identidad, anticipa una abogada en Chicago.

“Lo que es por general un proceso lento se volverá más lento, porque sabemos que cuando hay rotación de personal y también hay nuevas reglas”, anticipa Eryn Mascia, abogada del Centro de Leyes Uptown People, sobre los nuevos cambios para verificar la identidad de los beneficiarios.

¿Qué otros cambios se están implementando?

Depósito directo

Además del cambio en la verificación de identidad, la agencia anunció que planea agilizar el procesamiento de las solicitudes de cambio de depósito directo de los beneficiarios, tanto en persona como en línea, a un día hábil. Anteriormente, los cambios de depósito directo en línea se retenían durante 30 días.

Cobro de deudas

La SSA anunció el jueves que reanudaría de inmediato el cobro de deudas a través de su Programa de Compensación del Tesoro.

El programa se había suspendido debido a los desafíos económicos derivados de la pandemia de COVID-19.

El cobro se realizará por deudas acumuladas antes de marzo de 2020.

Según la agencia, el Programa de Compensación del Tesoro es un programa centralizado diseñado para cobrar deudas morosas con agencias federales y estatales mediante la interceptación de pagos federales y estatales.

“Reanudar el cobro a través del Programa de Compensación del Tesoro es un paso fundamental en nuestro compromiso de administrar adecuadamente los fondos de los contribuyentes y garantizar la integridad de nuestros programas”, declaró Dudek en un comunicado. “Nos dedicamos a recuperar los sobrepagos y, al mismo tiempo, a brindar asistencia a las personas con la información y las opciones necesarias para afrontar sus deudas”.

¿Cómo encontrar tu oficina local del Seguro Social?

Si necesitas visitar una oficina local, puedes llamar al (800) 772-1213 para programar una cita en persona. También puedes usar esta herramienta para localizar oficinas del Seguro Social.

Esta semana la La Administración del Seguro Social aclaró que no ha cerrado ni ha anunciado el cierre permanente de ninguna oficina local, contrario a lo que se ha reportado recientemente en los medios de comunicación.

A través de un comunicado, la SSA sostuvo que las noticias sobre cierres permanentes de oficinas locales son falsas. "Desde el 1 de enero de 2025, la agencia no ha cerrado ni anunciado el cierre permanente de ninguna oficina local", indicó la SSA en un comunicado.