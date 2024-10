Esta secundaria de Old Town logra el quinto lugar como la mejor de EEUU

Un nuevo ranking de las mejores escuelas secundarias públicas de Estados Unidos elogió a las escuelas públicas de Chicago, con una de ellas entre las 10 mejores y otras dos muy cerca.

El ranking, publicado por el sitio web de información educativa Niche, clasificó a las mejores escuelas secundarias públicas de Estados Unidos, y varias instituciones del área de Chicago lograron entrar en el ranking.

La mejor escuela secundaria pública de la zona, según el ranking, es Walter Payton College Preparatory, ubicada en el barrio de Old Town. La escuela secundaria ha recibido varios honores importantes en los últimos años, incluida la de ser nombrada la mejor escuela secundaria pública del país por U.S. News and World Report en 2021. Este año ocupó el quinto lugar en esa categoría.

Payton College Prep sigue siendo la mejor escuela de Illinois según U.S. News and World Report.

Northside College Preparatory, ubicada en el barrio de North Park, apenas se quedó fuera de un lugar en el Top 10, ocupando el puesto número 11 según la publicación. La escuela secundaria Whitney Young Magnet, en el Near West Side, también obtuvo una buena puntuación, quedando en el puesto n.º 19.

La mejor escuela suburbana del estado es la Illinois Mathematics and Science Academy, en el suburbio de Aurora, que se ubicó en el puesto n.º 17.

Según la clasificación, la North Carolina School of Science and Mathematics, en Durham encabezó la lista, seguida por la Davidson Academy, de Reno.

Niche es un repositorio de información de cientos de escuelas y universidades en los Estados Unidos, con más de 140 millones de reseñas, según su sitio web. El sitio web tiene clasificaciones no solo para todo el país, sino también desglosadas por estado, y tiene como objetivo brindarles a los padres la mayor información posible al elegir a qué escuela enviar a sus hijos.