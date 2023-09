Un hombre de Illinois se jubila inmediatamente después de ganar un raspadito de lotería de $2 millones

¿Se siente afortunado? Un hombre recientemente ganó $2 millones después de comprar un billete raspable de la Lotería de Illinois de $20.

Según un comunicado de prensa de la Lotería de Illinois, un hombre de Illinois ganó recientemente el premio mayor (2 millones de dólares) después de jugar un juego de boleto instantáneo con pago de 100X.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

El hombre de 66 años y su esposa compraron el boleto mientras se detenían para cargar gasolina en un Pilot Travel Center en el suburbio de Morris en Chicago, según el comunicado.

"Mi esposa y yo paramos a cargar gasolina y recogí un billete raspable", dijo en el comunicado el hombre, que desea permanecer en el anonimato. "Ella dijo: 'No lo rasques delante de mí, tengo mala suerte'. Así que una vez que regresamos a casa, rasqué el boleto solo y no podía creerlo".

Después de ganar el premio gordo, el nuevo millonario tiene grandes planes, en forma de jubilación, según el comunicado.

"Cuando le conté a mi jefe la noticia de mi retiro, no estaba contento", dijo el ganador en el comunicado. "Me preguntó: '¿Qué se necesita para que te quedes?'. Me reí entre dientes y dije: '¡Dos millones de dólares!'".

Según el ganador, fue el tono rosado del billete raspadito lo que le hizo querer jugar.

“Elegí el billete rosa porque es el color favorito de mi nieta”, dijo el hombre. “Todos los años llevo a mi familia al Chicago RV & Camping Show. Después de ganar hoy, ella me preguntó: 'Abuelo, ¿cuándo puedo ir a dar un paseo en tu nueva casa rodante?' Entonces, supongo que me compraré una casa rodante ahora'”, se rió.

El afortunado ganador se une a otros 19 jugadores de la Lotería de Illinois que este año se han convertido en millonarios después de ganar con un billete instantáneo, dijeron funcionarios de la lotería.

A principios de este mes, una mujer de Wood Dale ganó $400,000 con un boleto de Lotería Instantánea comprado en una tienda de comestibles.

Según la Lotería de Illinois, en 2023 se vendieron más de 48 millones de billetes instantáneos ganadores en Illinois.

A principios de este año, un informe de NBC 5 Investigates reveló que la Lotería de Illinois continuó vendiendo y promocionando muchos juegos instantáneos incluso después de que se hubieran reclamado los premios principales. Un portavoz de la lotería dijo a NBC Chicago que, aunque se notifica a los minoristas una vez que un boleto ya no tiene un premio mayor, el proceso puede llevar mucho tiempo.

"Como el proceso implica retirar físicamente de nuestras tiendas cientos de miles a millones de boletos para un juego en particular, ese proceso puede tardar de 1 a 3 meses en completarse", dijo el portavoz. "Continuaremos buscando formas de mejorar aún más este proceso para nuestros jugadores y minoristas".

Según los funcionarios de la lotería, hay más de 50 juegos diferentes de boletos instantáneos de la Lotería de Illinois en más de 7,000 establecimientos minoristas en todo Illinois.