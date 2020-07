Trump llama por teléfono a Lightfoot para confirmar envío de agentes federales a Chicago

El presidente Donald Trump llamó por teléfono a la Alcaldesa Lori Lightfoot, el miércoles por la noche, para confirmar sus planes de enviar agentes federales a Chicago para complementar los esfuerzos para combatir la violencia armada en la ciudad.

La oficina de la Alcaldesa dijo, en un comunicado, que Lightfoot continúa abordando y coordinadando estos recursos a través de la oficina del Fiscal Federal de los Estados Unidos.

"La Alcaldesa ha dejado muy claro que si hay alguna desviación de lo que se ha anunciado, buscaremos todas las opciones legales disponibles para proteger a los habitantes de Chicago", dijo la oficina de Lori Lightfoot.

La conversación fue breve y directa, según la oficina de la jefe de gobierno local.

Donald Trump anunció el miércoles que enviará una "oleada" de agentes federales a Chicago como parte de un plan para combatir el "crimen violento".

"Francamente, no tenemos otra opción", dijo durante un discurso desde la Casa Blanca el miércoles, anunciando que el Departamento de Justicia enviará a la ciudad a cientos de agentes de la DEA, ATF y FBI para "ayudar a reducir el crimen violento".

La medida es parte de la llamada "Operación Leyenda", que se lanzó en Kansas City, Missouri a principios de este año, dijo Trump. Los agentes también se desplegarán en Albuquerque, Nuevo México.

El anuncio no fue inesperado para Chicago ya que la Alcaldesa Lori Lightfoot, confirmó el martes que agentes federales estaban siendo enviados a la ciudad. Hasta ahora, dijo, la ciudad no "ve venir un despliegue al estilo de Portland" y que por ahora la administración Trump no desplegará "agentes sin nombre" en las calles de Chicago.