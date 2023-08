Sobrevivientes del tiroteo masivo en Highland Park reúnen en contra de la violencia armada

Sobrevivientes del tiroteo masivo de Highland Park, ocurrido el 4 de julio de 2022, se reunieron este viernes con los padres de Joaquín Oliver, una de las víctimas de otro tiroteo masivo sucedido en Parkland, Florida.

En busca de un mejor futuro, Patricia y Manuel Oliver, llegaron desde Venezuela hace 20 años y nunca imaginaron que a la edad de 17 años su hijo moriría en un tiroteo masivo.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

“Joaquín es la mitad de mi porque digo que es la parte masculina que yo no tengo, él la representa y por ello me he enseñado a tener esa fuerza, esa energía y esa capacidad de seguir adelante aun cuando lo puedo tener al lado mío”, dijo Patricia Oliver, quien perdió a su hijo en el tiroteo masivo en Parkland Florida.



Ellos fueron invitados por la comunidad de Highland Park para compartir su testimonio con sobrevivientes del tiroteo del 4 de julio del 2022. En este día, 4 de agosto, Joaquín cumpliría 23 años.

“Me siento poquito triste, pero también alegre de ver las personas que están aquí como una comunidad y como hemos crecido después del 4 de julio”, dijo la activista Stephanie Díaz.

María García dice que recuerda muy bien ambos tiroteos. “Yo recuerdo ese día yo me imaginaba que era mi hija porque ella también estaba en primero de High School cuando pasó esto en Florida, es algo muy triste”

En honor a su hijo el matrimonio Oliver decidió emprender una gira a nivel nacional en la que visitarán 23 ciudades de EEUU para crear conciencia en contra de la violencia por las armas de fuego.

Con el mismo propósito presentarán una obra teatro escrita por el padre de Joaquín que narra la vida en familia antes de su trágica perdida.

“La inspiración viene 100% de Joaquín, Joaquín es una persona que tiene un espíritu muy fuerte Joaquín es un niño que siempre nos manejó de una manera que siempre obtenía lo que quería y hoy en día lo que hace es motivarnos”, dijo Patricia Olivera.

El nombre de la obra se llama GUAC como le decían de cariño a Joaquín y se presentará el 5 de agosto en el teatro Greenhouse a las 7:30 pm, ubicado en el 2257 al norte de la avenida Lincoln.