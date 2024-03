¿Sigue el río Chicago pintado de verde? Así fue el icónico teñido para los festejos del Día de San Patricio

Puede que el fin de semana del Día de San Patricio en Chicago haya terminado, pero ¿el río sigue verde?

Y es que una de las tradiciones más emblemáticas (y coloridas) de Chicago tuvo lugar durante el fin de semana del Día de San Patricio: el teñido del río Chicago, que se hace cada año por el Sindicato de Plomeros de Chicago, Chicago Journeymen Plumbers Local 130. Este año marcó el año número 69 en que forman parte de la tradición.

"Quiero decir que no hay nada en el mundo que se compare con lo que está sucediendo aquí hoy en el Día de San Patricio", dijo Alvin Chin, residente de Chicago, a NBC Chicago.

Este año, el Sindicato de Plomeros de Chicago arrojó alrededor de 40 libras de tinte al río el sábado por la mañana. "Su fórmula de tinte respetuosa con el medio ambiente sigue siendo un secreto muy bien guardado", dice Choose Chicago.

Si aún no lo has visto, es posible que aún puedas echarle un vistazo. A primera hora de la mañana del lunes, el río Chicago todavía estaba teñido de verde. Sin embargo, según Choose Chicago, no se espera que dure mucho.

Así luce el río Chicago en la mañana del lunes, 18 de marzo.

Si te perdiste cómo se pintó el río Chicago, aquí te dejamos un video para revivir los mejores momentos que captó la transmisión en vivo de Telemundo Chicago y NBC Chicago.

Observa cómo el río Chicago se vuelve verde en tan solo 90 segundos.

¿Cómo tiñen el río Chicago de verde?

¿Qué hay en el tinte?

Lamento decírtelo, pero no tenemos una respuesta exacta y no obtendremos el secreto del propio sindicato de plomeros.

El sindicato de plomeros, dice Choose Chicago, "aún ostenta hoy los honores de teñir el río". Pero no podrás encontrar su receta por ningún lado. "Su fórmula de tinte respetuosa con el medio ambiente sigue siendo un secreto muy bien guardado", dice Choose Chicago.

Este fin de semana se realizarán diversas actividades por la celebración de San Patricio.

¿Quién tiñe de verde el Río?

¿Por qué pintan el río de verde?

La historia cuenta que, en 1961, un hombre llamado Stephen Bailey, el gerente comercial del Sindicato de Plomeros, fue abordado por "uno de sus plomeros que vestía un overol blanco", dice una publicación del Local 130. Fue entonces, dice el sindicato, que Bailey notó que el overol había sido manchado o teñido con "un tono perfecto de verde" o "un verde irlandés para describirlo mejor".

Al preguntarse cómo el mono pudo haber adquirido ese tinte, continúa la historia, Bailey y sus plomeros descubrieron que se debía al tinte utilizado para detectar fugas en el río.

"Fue entonces cuando el señor Bailey gritó", declara el sindicato, "Llame al alcalde… ¡teñiremos el río Chicago de verde!"

Y ahí lo tienes.

Este domingo se realizarán varios desfiles en Chicago para conmemorar esta tradición.