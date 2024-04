Guía del Draft de la NFL de los Chicago Bears 2024: selecciones, perspectivas, rumores y más

El primer día del Draft de la NFL 2024 está oficialmente aquí, y con la selección número uno a cuestas, todos los ojos están puestos en los Chicago Bears.

El Draft de la NFL 2024 de tres días y siete rondas comienza a las 7 p.m. de este jueves 25 de abril. El mes pasado, los Bears cambiaron a Justin Fields a los Pittsburgh Steelers por una selección de sexta ronda en 2025, y es casi oficial que el equipo usará su selección número uno para atrapar al mariscal de campo de la USC y ganador del Heisman 2022, Caleb Williams.

Después de eso, sin embargo, las cosas se vuelven un poco borrosas. Lo que queda en el aire es a quién elegirán con su selección número 9 y qué dirección tomará el equipo para sus selecciones en la tercera y cuarta ronda. Y luego, por supuesto, están los rumores de intercambio del Draft de la NFL.

A medida que avanza el primer día, esto es lo que debe saber.

¿Cuándo es el Draft de la NFL 2024?

El draft comienza el jueves 25 de abril. La liga pasará por toda la primera ronda esa noche.

La segunda y tercera ronda se llevarán a cabo el viernes 26 de abril. Una sesión maratónica el sábado 27 de abril se encargará de las rondas cuarta a siete.

¿A qué hora comienza el Draft NFL 2024?

El draft comienza a las 7 p.m. el 25 de abril. La segunda ronda comienza a las 6 p.m. el 26 de abril y el tercer día comienza a las 11 a.m.

Cómo ver el Draft de la NFL

El Draft de la NFL 2024 estará disponible en ESPN, ABC y NFL Network.

Para obtener un análisis completo y más, aquí se explica cómo ver la cobertura de la Semana del Draft de la NFL 2024 en NBC Sports Chicago.

¿Qué selecciones tienen los Bears?

Los Bears tienen cuatro selecciones este año: las números 1, 9, 75 y 122.

¿A quién se espera que elijan los Bears en el puesto número 1?

Se espera que los Bears elijan al mariscal de campo de la USC, Caleb Williams, en el puesto número 1.

Williams ha marcado todas las casillas para los Bears durante el proceso previo al draft. La cinta y la persona coinciden con todos los criterios establecidos por el gerente general Ryan Poles, y quienes están dentro de Halas Hall están convencidos de que Williams está especialmente preparado para prosperar en la olla a presión de Chicago.

El ganador del Trofeo Heisman 2022 y posible selección general número uno de los Bears tiene un mundo de talento. Tiene un talento de brazo de élite, una rara habilidad para crear jugadas fuera del guión y ha hecho babear a los evaluadores de la NFL desde que irrumpió en escena en Oklahoma en 2021.

Pero las críticas a Williams se intensificaron durante la temporada 2023. Mientras la USC luchaba debido a una defensa horrible y una línea ofensiva con fugas, Williams se vio obligado a intentar ponerse a los Trojans sobre su espalda. El enfoque de la pelota heroica condujo a algunos momentos destacados asombrosos, pero también a algunas malas decisiones.

Una derrota por 52-42 ante el invicto Washington fue el ejemplo perfecto de la ardua batalla que enfrentó Williams tratando de llevar a la defectuosa plantilla de los Trojans a victorias semanales. Es una pérdida que condujo a un momento viral que ha servido como muleta para que se aferren algunos de los mayores críticos de Williams.

Después de la derrota, las cámaras captaron a Williams entrando a las gradas para ser abrazado por su madre, quien trató de protegerlo de las cámaras mientras lloraba. Este momento se ha convertido en uno que los críticos citan como la razón por la que no se puede confiar en que sea un líder en la NFL.

La exestrella de la NFL y tackle defensivo seis veces seleccionado al Pro Bowl, Gerald McCoy, no tiene tiempo para quienes ven las emociones como una debilidad.

"La gente se pregunta por qué llora después de los juegos. Las personas que cuestionan a Caleb Williams llorando después de los juegos o a un atleta llorando después de los juegos nunca han trabajado muy duro para nada", dijo McCoy, ahora analista de NFL Network, a NBC Sports Chicago en Radio Row para Super Bowl 58. "No tienes idea de las horas que dedicamos como atletas. Cada uno maneja las cosas de manera diferente. Él está mostrando pasión. ¿Quieres decirme que estás cuestionando su dureza o lo que es porque elige lidiar con la pérdida yendo a ¿Para hablar con su mamá? ¡¿Porque va a llorar?! ¿Sabes cuántas personas lloran con sus mamás a puerta cerrada? Simplemente no lo hacen frente a la cámara. Atletas, ustedes se sorprenderán al llorar mucho en el vestuario.

"Así que no cuestionéis su dureza porque está llorando después de perder. Ponemos mucho en este deporte, mucho más que solo nuestros cuerpos. Entonces, su pasión y quién es como persona, si es por eso que no lo elegirías. "O lo quiero como tu líder, está bien, lo que sea. Entonces no te quiero como fan de todos modos. Caleb es uno de esos tipos".

¿A quién se espera que elijan los Bears en el puesto número 9?

Los Bears tienen varios caminos que pueden seguir con su segunda selección de primera ronda este año. Sin embargo, durante los últimos cuatro meses, el movimiento a la baja ha sido el movimiento esperado por los Bears en el puesto número 9.

Eso todavía está en las cartas, pero hay unos pocos jugadores selectos que los Bears considerarían selecciones de "pegar y elegir".

Para aquellos dentro de Halas Hall, Rome Odunze, un receptor abierto de Washington, encabeza esa lista. Con el tamaño, las habilidades de élite con el balón, la capacidad física para correr después de la recepción, la destreza en las recepciones disputadas y la versatilidad de alineación, Odunze es el receptor ideal para agregar a un cuerpo de receptores que ya incluye a DJ Moore y Keenan Allen.

Allen tiene 32 años, está en el último año de su contrato y ha lidiado con lesiones de tejidos blandos en las últimas temporadas. Sin una profundidad confiable detrás de Allen y Moore, los Bears necesitan agregar un receptor número 3 de techo alto para garantizar que Williams tenga el sistema de apoyo adecuado a su alrededor.

Los Bears también deben planificar la vida después de Caleb Williams, ya sea en unos años o en 2025.

Odunze marca todas esas casillas. Los cazatalentos lo han comparado con Davante Adams, Larry Fitzgerald y Allen.

Si los Bears no eligen a Odunze en el puesto N° 9, el tackle izquierdo Joe Alt y el tackle defensivo Byron Murphy II parecen ser los otros dos posibles candidatos si están disponibles. Se espera que Alt sea una de las 7 primeras elecciones.

Si los Bears cambian, probablemente será por un tackle no alternativo, siendo JC Latham de Alabama y Taliese Fuaga de Oregon State los objetivos favoritos entre los tackles.

¿Qué pasa con las selecciones de los Bears en la tercera y cuarta selección?

Aquí hay un vistazo al último borrador simulado del experto de los Chicago Bears, Josh Schrock.

Predicción de la tercera ronda (N° 75 en general): Austin Booker, DE, Kansas

Optar por no cambiar desde el puesto número 9 deja a los Bears con solo dos selecciones restantes en el draft, pero todavía hay jugadores de impacto en la tercera y cuarta ronda.

Booker es uno.

Booker, un defensor largo y nervioso con un atletismo explosivo, tiene todos los rasgos que los Bears codician en un ala defensiva.

Si bien necesita crecer y fortalecerse, Booker tiene un buen plan de ataque con la longitud y la velocidad para superar a los mariscales de campo y corredores en un abrir y cerrar de ojos.

Fue comparado con la estrella de Los Vegas Raiders, Maxx Crosby, durante el proceso previo al draft. Esa es una comparación elevada, pero Booker tiene las herramientas y el talento para convertirse en un corredor extremadamente productivo con el entrenamiento y el desarrollo adecuados.

Predicción de la cuarta ronda (N° 122 en general): Hunter Nourzad, IOL, Penn State

Los Bears completan un draft corto pero que potencialmente alterará la franquicia con su respuesta a largo plazo en el centro.

Nourzad es un pívot poderoso con una longitud sólida, buena técnica y capacidad para jugar en cualquier esquema.

Los Bears adquirieron a Ryan Bates en un canje esta temporada baja y firmaron a Coleman Shelton con un contrato de un año, pero ninguno de los dos figura como factor en sus planes a largo plazo como centro. Los Bears aman a Bates, pero probablemente sea mejor utilizarlo como liniero interior de swing una vez que todas las piezas estén en su lugar.

Nourzad necesitará algunos ajustes, pero puede ser una pieza de buena profundidad en 2024 con planes de asumir el cargo en 2025.

Orden del Draft de la NFL 2024

Este es el orden exacto para la primera ronda del draft de este año. Como se mencionó anteriormente, este orden puede cambiar en cualquier momento con una operación.

Bears (via CAR) Commanders Patriots Cardinals Chargers Giants Titans Falcons Bears Jets Vikings Broncos Raiders Saints Colts Seahawks Jaguars Bengals Rams Steelers Dolphins Eagles Vikings (via CLE) Cowboys Packers Buccaneers Cardinals (via HOU) Bills Lions Ravens 49ers Chiefs

¿Cuánto tiempo tiene cada equipo para elegir en el draft?

La cantidad de tiempo que tienen los equipos de la NFL para decidir sus selecciones varía según la ronda.

En la primera ronda, a cada equipo se le asignan 10 minutos por selección, lo que significa que la selección de los Bears podría no llegar justo a las 7 p.m.

A partir de ahí, la liga acelera el ritmo. Los equipos obtienen siete minutos por selección en la segunda ronda, luego cinco minutos por selección en las rondas tres a seis. Para la séptima ronda, los equipos sólo tienen cuatro minutos para hacer sus elecciones.

Tan pronto como un equipo entrega su tarjeta de selección del draft a un corredor de la NFL, el reloj se reinicia para la siguiente selección.

¿Qué pasa si a un equipo se le acaba el tiempo antes de hacer su elección?

Si un equipo deja que el reloj expire sin hacer una elección, el siguiente equipo en la fila tiene la oportunidad de entregar su tarjeta para la siguiente elección. Sin embargo, el equipo al que se le acabó el tiempo no pierde la elección por completo. Todavía pueden elegir más tarde, cuando entreguen su tarjeta.

Espera un segundo… ¿están los Bears construyendo un nuevo estadio? El miércoles, los Bears dieron a los fanáticos y a todo Chicago un primer vistazo a lo que planean construir a lo largo de la orilla del lago de la ciudad, anunciando todo, desde una ubicación hasta planos de techos, espacios verdes y detalles de la plaza.

El equipo reveló planes para algo más que un estadio, sino más bien un centro de entretenimiento que pueda albergar Super Bowls, playoffs, conciertos y más.

"Tenemos los mejores museos del país. Tenemos la orilla del lago más hermosa. Tenemos el diseño arquitectónico más vívido del centro de la ciudad. Y esto nos brinda la oportunidad de poder reunir todo esto en la ciudad más grande del planeta", Bears Dijo el presidente y director ejecutivo Kevin Warren durante una conferencia de prensa en vivo el miércoles.