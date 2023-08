“La vista no la puedes superar”: sargento en el show Aéreo y Acuático de Chicago

El sonido de los aviones era difícil de no escuchar, y la emoción difícil de no sentir entre los miles de residentes de la ciudad que disfrutaron del show Aéreo y Acuático de Chicago.

Este año las presentaciones incluyeron los Thunderbirds de la Fuerza Aérea de EEUU y al Equipo de Paracaidistas del Ejército de EEUU Golden Knights.

“La vista no la puedes superar, volar por los rascacielos y mirar hacia abajo a la playa, todos observándote. Eso es increíble”, dijo el sargento de primera clase, Ryan Reis, del equipo de los Golden Knight.

Mientras que en el aire se llevaba a cabo el espectáculo, en tierra los espectadores disfrutaban mientras cocinaban, miraban por binoculares, tomaban y compartían con la familia e incluso con las mascotas.

“Esto es de los más maravilloso, quien no está aquí se lo va a faltar porque esto es una vez al año y hay que aprovechar. Como no me puedo montar en el avión, lo veo de lejos”, dijo Rosa Ramos, espectadora del show.

El primer espectáculo aéreo y acuático se celebró en 1959 y con esta edición celebran 64 años de entretener a miles de personas a lo largo del lago Michigan en Chicago.

“Esta es la primera vez que vengo al air show, me parece que es una experiencia muy bonita. He tenido la oportunidad de verlo en otros estados pero acá en Chicago es la primera vez”, comentó José Clevenger.

El show también contó con varios destacados pilotos y el helicóptero del Departamento de Policía de Chicago.

Un evento que se podría decir se disfrutó por cielo, el lago y tierra.