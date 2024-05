La ciudad anuncia más cambios al Desfile de Orgullo de Chicago

Los funcionarios de Chicago han cambiado de rumbo un poco después de anunciar planes reducidos para el Desfile del Orgullo de Chicago de 2024.

Según un anuncio de la oficina del alcalde de Chicago, Brandon Johnson, el desfile del Orgullo de este año, programado para el 30 de junio, aceptará ahora hasta 150 entradas. El nuevo número de 150 inscripciones es superior a un anuncio anterior, lo que limitaba el número de inscripciones a 125, pero es inferior al número de inscripciones que normalmente se ve en el desfile.

La oficina de Johnson dijo que el cambio se realizó después de que la ciudad "se comprometió en un esfuerzo de colaboración con el Consejo Asesor sobre Asuntos LGBTQ+ del alcalde, organizadores del Desfile del Orgullo de Chicago, la comunidad empresarial, residentes y múltiples agencias de la ciudad".

"La Ciudad está comprometida con una participación comunitaria más profunda y sólida para que el Orgullo pueda continuar honrando el activismo, la visibilidad y los logros de la comunidad LGBTQ+, y espera seguir comprometida con la comunidad LGBTQ+ y celebrar el Orgullo en 2024 y más allá", agrega el comunicado. .

El plan para reducir el tamaño del desfile, uno de los más grandes y antiguos del país, surgió el mes pasado después de que el Departamento de Transporte de la ciudad y la policía de Chicago plantearon preocupaciones sobre seguridad y logística. Los organizadores dijeron en ese momento que se daría prioridad a las entradas a organizaciones, grupos, empresas LGBTQ+ y aquellos con grupos de recursos para empleados LGBTQ.

"Es realmente interesante saber que lo terminarán antes por seguridad, porque incluso al final del desfile se sintió totalmente bien", dijo Victoria Lipscomb, quien participó en el desfile el año pasado.

"Creo que es bueno", dijo Dakota Trenkemp, quien asistió al desfile el año pasado. "El desfile normalmente dura entre tres y cuatro horas, al menos en los últimos dos años que he asistido, por lo que genera muchos problemas con la gente que permanece afuera durante tanto tiempo durante el verano".

Además del límite de entradas, el desfile de este año comenzará una hora antes, a las 11 a.m., en lugar del mediodía. La ruta del desfile también se acortará en al menos seis o siete cuadras, según los organizadores.

"Lo veo como una especie de optimización versus reducción: optimizar el desfile para que realmente se centre en nosotros y en las organizaciones", dijo Terrence Chappell, director de Chappell Communications Group.

Se espera que el desfile, programado para el domingo 30 de junio, atraiga a más de un millón de personas a través de los vecindarios de Uptown, Lakeview y Lincoln Park, la misma semana del 4 de julio y el fin de semana anterior al Chicago Street Race de NASCAR.

"Por supuesto, la seguridad es lo más importante, pero si todavía van a traer un millón de personas aquí, seguirá siendo un millón de personas. No importa si son 45 minutos adicionales o no", dijo Michael Hornick, propietario de The Chicago Diner cerca de Roscoe y Halsted.

Mientras algunas personas están decepcionadas, otras le dicen a NBC 5 que están listas para la celebración.

"Dado que todavía está sucediendo, [y] creo que eso es lo más importante", dijo Lipscomb. "Aún continúa; el desfile continúa; todavía podemos celebrar, y esa es la gran cosa".

A pesar de los cambios, el director ejecutivo de Northalsted Business Alliance dijo que están entusiasmados con el desfile de este verano. Le dijo a NBC Chicago que la alianza está buscando un espacio para albergar una celebración posterior al desfile similar a una fiesta de barrio.