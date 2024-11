Último adiós al oficial Enrique Martínez, quien murió en el cumplimiento del deber

El servicio fúnebre del oficial de policía caído Enrique Martínez se transmitirá en vivo por Telemundo Chicago y NBC Chicago en el reproductor de arriba una vez que comience. Estará disponible tanto en español como en inglés.

El oficial de policía de Chicago caído Enrique Martínez, quien fue baleado durante una parada de tráfico a principios de este mes, será enterrado en un funeral el lunes, con la asistencia de docenas de socorristas.

El servicio fúnebre se realiza un día después de que familiares y amigos se alinearan en la acera afuera de Blake Lamb Funeral Home en Oak Lawn para mostrar sus respetos a Martínez en su velatorio el domingo.

Martínez, de 26 años, se había comprometido recientemente para casarse. Estaba a punto de cumplir su tercer año en el departamento cuando recibió un disparo mortal el 4 de noviembre mientras realizaba una parada de tráfico cerca de Ingleside Avenue y East 82nd Street. Es el quinto policía de Chicago que muere por disparos en tres años.

"Es como si Chicago estuviera sufriendo una forma de cáncer", dijo Eugene Roy, exjefe de detectives de la policía de Chicago durante la visita del domingo. "Comenzó de forma leve, pero ahora se ha convertido en una enfermedad en toda regla y está cobrando las vidas de nuestros ciudadanos, niños de la escuela e incluso policías".

El funeral comenzará a las 10 a.m. del lunes en la capilla del Santuario de Santa Rita de Cascia en Chicago. Se espera que haya una procesión después de la ceremonia y es posible que se cierren algunas calles.

En un cambio de rumbo, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, dijo el sábado que no asistirá al funeral de Martínez, adhiriendo a una solicitud de la familia del oficial caído. El alcalde indicó previamente que asistiría. El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, ha dicho que no asistirá por deseo de la familia.

El hombre acusado de disparar mortalmente a Martínez estaba bajo monitoreo electrónico en el momento del incidente y había sido condenado previamente por un delito grave, dijo el superintendente de la policía de Chicago, Larry Snelling.

Darian McMillian, de 23 años, enfrentaba varios cargos por el tiroteo, incluidos dos cargos de asesinato, intento de asesinato, posesión de una ametralladora y cargos de robo, dijeron las autoridades.

"Este delincuente es un delincuente convicto que estaba bajo monitoreo electrónico en el condado de Will", dijo Snelling a principios de este mes durante una conferencia de prensa en la que se anunciaron los cargos. "No hace falta decir que este individuo no debería haber estado en nuestras calles con un arma completamente automática, un arma utilizada para matar al oficial Martínez".

Los registros judiciales revelaron que McMillian, quien estaba en el asiento del pasajero delantero durante la parada de tráfico, tenía un arma con un interruptor completamente automático para disparar rápidamente. Después de atropellar y matar a Martínez, junto con el conductor del vehículo, Martínez intentó huir del lugar, corrió hacia un apartamento cercano y se cortó el brazalete de monitoreo electrónico. Fue detenido poco tiempo después.

"Otro joven oficial que se nos fue demasiado pronto, que estaba tratando de hacer justicia a esta ciudad y a sus ciudadanos", dijo John Catanzara, presidente de la Orden Fraternal de la Policía de Chicago.