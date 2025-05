A la venta la casa de la infancia del papa León XIV en Chicago

La casa de la infancia del papa León XIV en Dolton, Illinois, está oficialmente de nuevo a la venta, y esta vez con fotos en su interior.

La casa de 750 pies cuadrados, ubicada en East 141st Place, está ahora disponible para una "subasta privada de lujo" tras ser retirada del mercado tras la elección del Papa la semana pasada.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

En su interior, la casa cuenta con tres dormitorios y tres baños completos, con una planta principal y otra superior.

Pero no luce exactamente igual que cuando el papa León XIV vivió en ella.

"La casa cuenta con un interior recién renovado, que ofrece un toque moderno a la vez que conserva su carácter original", afirma el anuncio. "Con tres dormitorios y baños completos de gran tamaño tanto en la planta principal como en la superior, la distribución es funcional y acogedora. Un toque de personalización en el exterior y el paisaje liberará todo el potencial de esta casa. El espacioso patio trasero ofrece el entorno perfecto para relajarse al aire libre, reuniones o proyectos creativos de paisajismo".

Vea el interior a continuación:

Esta "Pieza de la Historia Papal" se subasta en una subasta privada, con pujas abiertas hasta el 18 de junio. El anuncio indica que "el vendedor puede aceptar o rechazar las ofertas en cualquier momento".

"Una oportunidad verdaderamente única: esta casa bellamente renovada no es solo una encantadora residencia de 3 dormitorios y 3 baños… Es la casa de infancia del papa León XIV, el primer Papa estadounidense de la historia", dice el anuncio. "Nacido como Robert Francis Prevost en Chicago y criado aquí mismo en Dolton, la trayectoria del papa León XIV desde este humilde barrio hasta el Vaticano es un testimonio de fe, perseverancia y propósito. Ahora, tiene la excepcional oportunidad de poseer una pieza tangible de su inspirador legado".

La casa estuvo a la venta por menos de 250,000 dólares tan solo unos días antes de que se anunciara la histórica elección del Papa León XIV. Se puso a la venta el 5 de mayo por 245,957 dólares.

Sin embargo, horas después de anunciarse el nombre del nuevo Papa, la casa fue retirada rápidamente del mercado mientras el propietario decidía sus próximos pasos, según el agente inmobiliario Steve Budzik.

"Al principio no me lo podía creer", dijo Budzik. "No lo creía porque no había visto las noticias".

La casa llevaba días listada por menos de 250,000 dólares antes de que se anunciara la histórica elección del papa León XIII. La casa de 750 pies cuadrados, ubicada en East 141st Place, se puso a la venta el 5 de mayo por 245.957 dólares.

Sin embargo, horas después de anunciarse el nombre del nuevo papa, la casa fue retirada rápidamente del mercado mientras el propietario decidía sus próximos pasos, según el agente inmobiliario Steve Budzik.

"Al principio no me lo podía creer", dijo Budzik. "No lo creía porque no había visto las noticias".

Pero entonces, las llamadas comenzaron a afluir y dijo que se dio cuenta de que "esto es real".

La casa se compró por última vez en mayo de 2024 por 66,000 dólares, y Buczik comentó que el nuevo propietario había planeado revenderla, pero se sintió inseguro tras conocer la noticia.

Se habló de la posibilidad de convertir la casa en un monumento histórico, restaurarla a su estado original cuando el Papa la habitaba o incluso volver a ponerla a la venta.

Si bien el Papa nació en el South Side de Chicago en 1955, pasó su infancia, junto con sus dos hermanos, en el suburbio de Dolton.

"Todos crecimos en Dolton", declaró su hermano John Prevost a NBC Chicago. "Creo que fue una infancia normal".

El Papa asistió a misa y a la escuela primaria en Santa María de la Asunción, en el cercano barrio de Riverdale, en Chicago.

Algunos de sus familiares aún viven cerca.