Le compra un refresco a su esposa y se gana $1 millón con un raspadito en Illinois

Un hombre de los suburbios que acudió a una gasolinera local a comprarle un refresco a su esposa terminó la noche convertido en millonario tras ganar un enorme premio con un billete de lotería raspadito, según la Lotería de Illinois.

El premio de un millón de dólares se ganó en un juego raspadito de $10 conocido como "Jumbo Bucks", parte de la recién lanzada serie "Bucks", que incluye cinco juegos diferentes con diferentes precios y premios mayores.

“Mi esposa quería un refresco, así que corrí a una gasolinera cercana. Al pagar, decidí comprar también un par de billetes raspaditos”, declaró el afortunado ganador a la Lotería de Illinois.

El billete ganador se compró en una gasolinera Shell ubicada en 2474 N. Thatcher Ave. en River Grove. La gasolinera recibirá una bonificación de $10,000, o el 1% del premio, por vender el billete ganador.

“Cuando raspé el boleto en casa y me di cuenta de que había ganado un millón de dólares, me quedé en shock, pero mi esposa estaba aún más atónita. ¡No me creyó en absoluto! Tuve que escanear el boleto en mi aplicación para demostrármelo, y aun así, seguía pensando que le estaba gastando una broma”, dijo el ganador.

El nuevo millonario se apodó "Fatídico 56" después del gran premio, con más de una razón detrás del nuevo apodo.

“El número ganador del boleto era el 56, ¡y tengo 56 años! Supongo que se podría decir que soy su amuleto de la suerte”, dijo la esposa del ganador.

El número llamó la atención no solo de la afortunada pareja, sino que uno de los mejores amigos del ganador también lo señaló al enterarse de la buena noticia.

Impresionado al ver el número 56, no dijo ni una palabra y, en su lugar, respondió con una foto de su motocicleta, que revelaba la matrícula: 56.

En lo que va de 2025, se han vendido en Illinois 25 boletos de raspadito con un valor de $1 millón o más, lo que ha contribuido a más de $610 millones en premios ganados con 23 millones de boletos de raspadito ganadores.

Puede encontrar más información sobre los juegos que ofrece la Lotería de Illinois en su sitio web aquí.