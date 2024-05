CHICAGO - Autoridades se encuentran investigando una cadena de robos que ocurrieron este martes por la noche en el Barrio de las Empacadoras, Bucktown y Pilsen.

En total fueron tres robos que ocurrieron en menos de una hora, donde tres desconocidos armados entraron a cada uno de estos negocios exigiendo pertenencias que en estos son las ganancias del día.

El primero ocurrió en la cuadra 1800 al oeste de la calle 47 en el Barrio de las Empacadoras este martes alrededor de las 9:50 p.m.. De acuerdo con las autoridades, tres delincuentes desconocidos entraron a un negocio con pistolas y exigieron propiedades al empleado, uno de ellos tomó las ganancias de la caja registradora y huyeron del negocio en dirección desconocida.

Media hora después, en la cuadra 2000 al norte de la avenida Damen en Bucktown, tres desconocidos armados también entraron a un negocio exigiendo pertenencias y tomaron las ganancias de la caja registradora. El reporte oficial indicó que se le observó a los delincuentes entrar en un sedán de color claro.

El tercero de la noche fue uno que ocurrió en la licorería y Bar El Trebol en Pilsen donde de nuevo, tres delincuentes desconocidos entraron al negocio con pistolas y exigieron propiedades al empleado y a cuatro clientes que se encontraban ahí en ese momento.

Luego, el empleado fue golpeado en la cabeza por la pistola de uno de los delincuentes antes de huir del negocio para luego ser observado entrar en un sedán color plateado. La víctima rechazó atención médica, según la policía.

En la mañana de este miércoles tratamos de hablar con el dueño del negocio, sin embargo, el gerente nos dijo que no tenía comentario al respecto, y que la persona que fue herida durante el incidente se encuentra bien.

Muy cerca de donde ocurrió este último robo se encuentra Azul 18 que también ha sido el blanco de un robo en más de una ocasión como nos contó Eva Cruz.

“Pues bueno, creo que ya se les hizo coló costumbre y además pues la seguridad que estamos viviendo los restauranteros aquí sobre el área no ha pasado nada realmente porque nosotros ya dos veces hemos sido asaltados ..nos han roto puertas se han robado la caja incluso todavía tenemos la pantalla rota de que no hemos podido comprarla pero si está uno con la incertidumbre de toda la inseguridad sobre nosotros los restauranteros”, dijo Cruz, mesera en Restaurante Azul 18.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si los tres sospechosos en cada uno de estos tres casos son los mismos. No obstante, indicaron que cada caso aún sigue bajo investigación mientras no hay nadie en custodia.