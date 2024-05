Un hombre en Lakeview sobrevivió un robo a mano armada dentro de su propio hogar, ahora dice estar muy preocupado por la violencia que se vive en la ciudad.

Chris Murphy, víctima de robo, revela tener mucho miedo, dice que vivió momentos de terror en su departamento en Lakeview.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Cuenta que al entrar vio la puerta de su cuarto abierta y con la luz encendida, recuerda que así no la había dejado, por lo que pensó que quizá su compañero de casa se había metido.

“Cuando me voltee había un hombre con un revolver y un pasa montañas, me dijo que no me moviera y que no dijera nada. Caminó hacia mí, me apuntó con su pistola en mi cabeza y me lleva hacia un cuarto, al llegar ahí estaba mi compañero de casa atado en el suelo. Me dijo que me tirara y que le diera mi cartera”, dijo Murphy.

El sospechoso lo amarró y pidió a Murphy dinero, sus tarjetas de crédito y los números pin de sus cuentas. La víctima le dio todo.

“Él tiene el arma y creo que nos va a asfixiar, es un allanamiento de morada. No sabía lo que estaba pasando. Pensé que iba a morir”, dijo.

Documentos de la corte indican que Kabaar Venson fue presuntamente la persona que entró. El sospechoso inicialmente se dio a la fuga por la línea café, por Diversey, donde sería luego arrestado por las autoridades.

“Definitivamente no estoy en una rutina. Me despierto cada 30 minutos. Recibí un poco de medicamento para ayudarme a dormir”, dijo. “Voy de sueldo en sueldo y ahora tengo que encontrar un nuevo lugar para vivir, terapia y todo tipo de cosas”.

Murphy se enteró por documentos judiciales que Venson había cometido un delito similar en 2016. Cumplió siete años tras las rejas y acababa de ser liberado este mes. Días después, supuestamente lo hizo de nuevo.

Por el momento Venson está acusado de haber entrado a un hogar a mano armada, robo a mano armada, entre otros cargos y regresará a la corte el 7 de junio.

Se ha creado una página de recaudación de fondos para ayudar a Murphy tras el incidente.