Residentes y comerciantes de Highland Park intentan rehacer sus vidas tras tiroteo masivo

HIGHLAND PARK – Poco a poco, la comunidad de Highland Park intenta reponerse y regresar a la normalidad luego del tiroteo masivo durante el desfile del 4 de Julio que cambió todo.

Residentes aún siguen ofreciendo muestras de cariño y de apoyo para aquellas personas que han sido afectadas por lo ocurrido.

Mientras tanto, algunos negocios han comenzado a abrir sus puertas nuevamente al público tras haber cerrado por unos días por motivo de luto y de solidaridad.

Por su parte, la ciudad de Highland Park envió un comunicado en la mañana de este sábado en el que compartieron todos los eventos patrocinados por la ciudad, que actualmente están en pausa, y avisaron que continuarán ofreciendo información sobre servicios, asistencia y herramientas para dueños de negocios ubicados a unos pasos de donde se encuentra el monumento dedicado a las víctimas. Esta información está disponible a través de cityhpil.com

“Por respeto a la gente, los ciudadanos, decidí cerrar unos días y hasta que hablé con un concejal, me dio la confianza de abrir las puertas. Lo que caiga, caiga. También ha habido gente que solo vienen a darme un abrazo. Decidí abrir mi negocio porque el concejal me dijo que la gente necesitaba un lugar a donde ir y platicar”, dijo Jeff Gorbena, dueño de Tamales and Mexican Joint.

“Está bastante bajo el tráfico, pero el aire, el ambiente es pesado porque es una comunidad cercana y todos conocemos a alguien, todo ha sido muy difícil para nosotros”. Esas fueron las palabras de alguien quien creció en Highland Park, fue a la escuela allí y quien trabaja allí también.

Cabe señalar que este sábado se estuvo llevando a cabo una marcha en Sunset Woods Park donde activistas y miembros de la comunidad exigieron el fin de la violencia armada.