Residentes de La Villita divididos sobre la llegada de un Starbucks

Poco a poco la plaza en La Villita ha ido cambiando su apariencia. Han llegado nuevos negocios a la zona y uno más próximamente se agregara a la lista.

El gigante de café, Starbucks, será un nuevo integrante de la plaza localizada por la calle 26 y Whipple en La Villita.

“A mi si me gusta Starbucks, a mi me encanta Starbucks”, dijo Evelyn Melendez,residente de La Villita. “Pero no vinieron con ningún apoyo. Ni para YMCA, ni para las escuelas, ni para las organizaciones sin fin de lucro Nada más vinieron a decirnos ‘Vamos a abrir’”.

Evelyn no fue la única molesta durante la reunión en la cual no se nos permitió grabar. Otros residentes expresaron su sentir.

“Ellos vienen y nosotros vamos a consumir y van agarrar de nosotros, ¿pero ellos que van a dar? Esa era pregunta y no había respuestas”, dijo Christina Ortiz.

“En la secundaria Madero hacen eventos familiares”, dijo Michelle Melendez. “Me hubiera gustado que Starbucks dijera que los van a ayudar con donaciones o que van ayudar otras organizaciones. Me gusta su café pero quiero que ayuden a mi comunidad”.

Aunque otras personas sí dijeron que estaban contentas por la llegada del negocio a La Villita ya que ahora no tendrían que manejar más lejos para conseguir su café favorito.

Gerentes de Starbucks esperan abrir muy pronto sus puertas en La Villita e incluso comentaron que ya están disponibles los puestos en línea para las personas que deseen trabajar en esta ubicación.

El tema del nuevo Starbucks en La Villita ha generado diversas reacciones. A través de redes sociales muchas personas han comentado que temen que esto sea el principio de la gentrificación o que subirán los impuestos en las propiedades por nombrar otras quejas.

Nuestro equipo de Telemundo Chicago intentó comunicarse con el concejal de la zona Byron Sigcho-Lopez pero su portavoz comentó que estaba en reuniones aunque aclaró que él está en contra de la llegada del negocio a la zona.