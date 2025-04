Un bar en Chicago está entre los mejores de Estados Unidos

Una lista reciente de Food & Wine clasificó los 10 mejores bares de Estados Unidos, con un establecimiento de Chicago muy elogiado.

Al igual que en la reciente clasificación de restaurantes de la publicación, Food & Wine consultó a más de 400 chefs, expertos en viajes y escritores culinarios de todo el mundo para conocer sus mejores experiencias.

Encabezando la lista, y clasificándose como el mejor bar del Medio Oeste, se encuentra Kumiko en Chicago, que opera en el West Loop desde 2018.

Conocido por su menú de degustación de cócteles estilo omakase, los excelentes licores japoneses son protagonistas en toda la carta, con bebidas bajas en alcohol y sin alcohol.

La bartender Julia Momosé está detrás de estas innovaciones, y su trabajo se exhibe en el galardonado libro "The Way of the Cocktail".

Kumiko solo quedó por detrás del segundo puesto, Bar Flores en Los Ángeles, y Cure en Nueva Orleans, este último encabezando la lista.

Kumiko también destacó como uno de los dos únicos bares del Medio Oeste que figuran en la lista, con Law Bird de Columbus, Ohio, en el puesto número 10.

Puede encontrar más información sobre la lista de este año aquí.