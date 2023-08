Recuperan un cuerpo en Wilmette Harbor en medio de búsqueda de nadador desaparecido

Un cuerpo fue descubierto en un puerto suburbano a lo largo del lago Michigan el jueves, en medio de la búsqueda de un hombre de 19 años que desapareció en el agua en la playa Elder Lane de Winnetka esta semana.

El cuerpo estaba ubicado en Wilmette Harbor, justo al sur de la playa de Winnetka, donde se reportó la desaparición de un nadador el martes, según el Departamento de Bomberos de Wilmette. Los bomberos dijeron que entregarían la investigación a la policía luego de la recuperación, pero no ofrecieron detalles adicionales.

No se ha revelado la identidad, pero los socorristas de Winnetka y la Guardia Costera de EEUU habían estado buscando en el agua a un hombre de 19 años que la madrugada del martes entró en el lago Michigan en Elder Lane Beach y no resurgió.

Aproximadamente a las 2:00 am del martes, el Departamento de Bomberos de Winnetka respondió a los informes de un hombre que se metió al agua en 299 Sheridan Rd con otros dos. Según Village of Winnetka, el hombre "fue arrastrado bajo el agua y no resurgió".

Más tarde el martes, el pueblo de Winnetka describió el incidente como un "accidente público".

El rescate acuático del martes atrajo una gran presencia de emergencia de los departamentos de bomberos de Winnetka y Wilmette, así como de la Guardia Costera de EEUU. Sin embargo, los esfuerzos se detuvieron en ese momento debido a los fuertes vientos, las olas y las "corrientes que amenazaban la vida".

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una declaración de peligros en la playa el martes con un alto riesgo de nadar a lo largo de todas las playas del noreste de Illinois y el noroeste de Indiana, diciendo que las grandes olas y las "corrientes potencialmente mortales" darían lugar a condiciones peligrosas para nadar y navegar en el lago Michigan.

Se reportaron ráfagas de viento de más de 35 millas por hora, junto con olas de hasta 10 pies a lo largo del lago, dijo el NBC 5 Storm Team.

Según las autoridades, la Guardia Costera de EEUU no puede operar helicópteros de rescate con vientos de más de 35 millas por hora. Además, la altura máxima de ola en la que puede operar un bote de rescate de la Guardia Costera de EEUU es de dos metros y medio.

Los familiares confirmaron más tarde que el nadador desaparecido era un hombre de 19 años. No está claro si el cuerpo recuperado es el del nadador desaparecido.