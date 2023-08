Más de 50 mujeres presentan demandas contra ex obstetra-ginecólogo del condado de DuPage, alegando comportamiento inapropiado

Una nueva serie de demandas presentadas por más de 50 mujeres acusa a un ginecólogo del condado de DuPage de comportamiento inapropiado, incluido exámenes en estado de ebriedad.

“Me siento traicionado. Ahora tengo problemas de confianza”, dijo Christina Deeke, quien trabajó junto a Vernon Cannon y también fue paciente.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

"¿En qué personal médico se quitaría la camisa y le mostraría a su paciente todos sus tatuajes?" preguntó en una conferencia de prensa el miércoles.

Deeke es una de las más de 50 mujeres que entablaron demandas contra el ex obstetra y ginecólogo.

Elizabeth Gudella era una adolescente cuando comenzó a ver a Cannon y también recuerda que él se quitó la camisa para mostrarle sus tatuajes.

“Era menor de edad, así que siento que ciertamente fui violada, pero hasta cierto punto fue como ‘él es el médico’”, Gudella dijo a NBC Chicago.

Su abogado, Michael Mertz, dijo que Cannon también intentó llevar a Gudella a conciertos y le pidió que le arreglara citas con sus amigas.

“La relación fue increíblemente inapropiada”, dijo Mertz.

En su demanda, Vesta Eddings alega que, durante un examen, Cannon parecía estar “balbuceando”, era “difícil de entender” y “parecía intoxicado”.

Cannon trabajó como obstetra y ginecóloga en DuPage Medical Group, que ahora se conoce como Duly Health and Care.

Un portavoz dice que el grupo médico toma en serio las acusaciones de mala conducta.

“Las acciones alegadas son inaceptables e inconsistentes con la misión de Duly de brindar una atención excepcional al paciente y los estándares éticos que esperamos que nuestros médicos respeten”, dijo la directora de comunicaciones externas, Terri Hickey. “Duly niega con vehemencia haber permitido a sabiendas que el Dr. Cannon cometiera una mala conducta, y el Dr. Cannon no ha tenido ningún contacto con los pacientes en Duly desde que dejó la práctica en 2020”.

A principios de este año, Cannon permitió que el Departamento de Regulación Profesional de Illinois colocara su licencia médica en estado inactivo permanente.

Aunque presentarse es difícil para estas mujeres, Christina Deeke dice que es importante. “No quiero que esto le pase a ninguna otra mujer”, dijo Deeke.

Los esfuerzos de NBC Chicago para comunicarse con el ex médico no tuvieron éxito. Hasta el momento, no enfrenta ningún cargo penal.