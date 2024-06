Reclaman premio de $552 millones del Mega Millions en Illinois

Video en el reproductor de arriba es de un reporte anterior.

El afortunado jugador de la Lotería de Illinois que obtuvo un premio mayor de $552 millones en Mega Millions la semana pasada se presentó y reclamó su premio, según los funcionarios.

El ganador, según dijeron funcionarios de la Lotería de Illinois en un comunicado, compró el boleto en línea. Es el premio mayor más grande ganado a través de iLottery en la historia de Estados Unidos, según el comunicado.

"Estaba revisando mis correos electrónicos cuando vi uno de la Lotería de Illinois que decía que revisara mis números porque gané un premio", dijo el ganador en el comunicado. “En el pasado, gané $2 aquí ó $5 allá, así que supuse que sería similar”.

El ganador continuó diciendo que el premio de $552 millones de dólares fue especialmente significativo después de haber sido criado por una madre soltera.

“Fui criado por una madre soltera y durante mi infancia, ella tuvo que trabajar en dos trabajos para mantener a nuestra familia, poner comida en la mesa y que nosotros tuviéramos una educación”, dijo el ganador en el comunicado. “El día después de graduarme de la preparatoria, comencé a trabajar y no he parado desde entonces”.

Según el comunicado, el ganador planea compartir pronto la noticia con su familia y jubilarse temprano.

“Soy un gran trabajador”, dijo el ganador. “He pasado mi vida como trabajador y una vez que comencé a ganarme la vida dignamente, le pedí a mi mamá que se jubilara y me dejara cuidar de ella. Fue mi manera de agradecerle lo mucho que se sacrificó por nosotros. Todavía no le he contado sobre este golpe de suerte que cambiará su vida, pero cuando llegue ese momento, todos derramaremos algunas lágrimas de felicidad”.

"Siempre soñé con jubilarme temprano y disfrutar de la vida con mi familia", añadió el ganador. "Creo que puedo decir con seguridad que mi sueño se hizo realidad".

Según los funcionarios de la Lotería de Illinois, el ganador optó por permanecer en el anonimato. Según las reglas estatales, los ganadores de premios de $250,000 o más pueden optar por mantener su nombre confidencial.

El billete ganador del Mega Millions acertó los seis números sorteados el martes por la noche (19, 37, 40, 63 y 69, más la Mega Ball dorada 17, según Mega Millions) para un gran premio de 552 millones de dólares. Se trata de uno de los 10 premios mayores de Mega Millions más altos jamás ganados, dijeron funcionarios de la lotería.

También se produce dos años después de que otro billete de lotería vendido en una tienda Speedway en Des Plaines ganara $1,337 millones jugando Mega Millions, el premio de lotería más grande jamás ganado en el estado.

El último ganador es ahora el cuarto jugador de la Lotería de Illinois en ganar $1 millón o más en el Mega Millions en lo que va del año, y el segundo jugador de iLottery en llevarse a casa más de $1 millón esta semana, dijeron funcionarios de la lotería. El comunicado no indicó si el ganador recibiría el premio como una anualidad o una opción en efectivo por valor de 264 millones de dólares.

Además del premio mayor, 944,852 personas más también ganaron premios durante el sorteo del martes. Dos boletos coincidieron con las cinco bolas blancas, pero no con la Mega Ball dorada. Se vendieron en California y Maryland.

También se ganaron otros premios de 30,000 y 10,000 dólares.

Aquí hay un vistazo a los principales botes ganados de Mega Millions: