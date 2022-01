“La mujer más increíble”: recuerdan a maestra de CPS asesinada por su esposo

Amanda Álvarez-Calo era una maestra dedicada a su vecindario de East Side y a los estrechos lazos que tenía allí, incluso cuando su vida experimentó un cambio dramático y una amiga trató de convencerla de que se mudara más al norte.

Álvarez-Calo estaba a punto de divorciarse de su esposo cuando su amiga Kate Garza, emocionada de ayudarla a comenzar un “nuevo capítulo”, le pidió que se mudara al lado norte, más cerca de ella.

“Ella dijo: “No sé, me encanta ser parte de la comunidad del East Side. Todos se conocen y me encanta la idea de que mis hijos crezcan en esta comunidad unida”, recordó Garza.

Garza agregó que su amiga “estaba muy orgullosa de ser de aquí y realmente quería continuar con eso”.

Fue la última vez que hablaron.

De acuerdo con las autoridades, Álvarez-Calo fue asesinada a tiros por su esposo, quien luego se quitó la vida a principios de esta semana. Sus cuerpos fueron encontrados en un automóvil estacionado en el vecindario de East Side, a unas dos millas de donde ella enseñaba preescolar.

Un peatón los encontró alrededor de las 1:40 p.m. del lunes en la cuadra 11000 de South Avenue E, según la Policía Estatal de Illinois. En el lugar se recuperó un arma.

El esposo, identificado como Antonio Álvarez, de 30 años, murió de una herida de bala autoinfligida en la cabeza, según la Oficina del Médico forense del condado Cook. Álvarez era un veterano de tres años con la Policía Estatal de Illinois.

Álvarez-Calo, de 31 años, también murió de una herida de bala en la cabeza. Su muerte fue declarada un homicidio.

“Era la mujer joven más increíble”, comentó su madrina, la concejal Susan Sadlowski-Garza. “Su risa era contagiosa”, agregó.

Dos de los hijos de Sadlowski-Garza, Kate Garza y ​​Tyler Garza, eran amigos de Álvarez-Calo desde que estaban en tercer grado en la escuela primaria Jane Addams, en 108th y Avenue H.

Estaban tan unidos que los llamaba “Los tres mosqueteros”.

“Amanda tenía tantos amigos, a todos les encantaba estar cerca de ella. Ni siquiera puedo decírtelo. Es tan trágico… Esta era la única hija de su madre”, dijo Sadlowski-Garza.

Álvarez-Calo participó activamente en su comunidad y trabajó en programas extracurriculares, jardines comunitarios y el grupo de prevención de la violencia Safe Kids Chicago, comentó Sadlowski-Garza. “Ayudó a orientar a niños en el camino equivocado”, añadió. “Todos amaban a Amanda”.

Se preocupaba profundamente por sus estudiantes en la Academia de Aprendizaje Matthew Gallistel, donde enseñaba, dijo Sadlowski-Garza.

La directora Kimberly Nelson emitió un comunicado después de su muerte diciendo “nuestros pensamientos están con la familia de la Sra. Álvarez durante este momento difícil. Estamos muy tristes por esta pérdida y haremos todo lo posible para ayudarlo a usted y a su hijo durante este momento extremadamente difícil”.

La Unidad de Manejo de Crisis de CPS estaba trabajando con la academia para brindar apoyo y servicios continuos a los estudiantes, según el sitio web de la escuela.

Álvarez-Calo estaba muy unida a su familia y orgullosa de sus raíces puertorriqueñas, afirmó Kate Garza. La pareja se mantuvo unida durante su tiempo en Whitney Young High School y cuando Álvarez-Calo asistió a la Universidad DePaul.

“Solo tengo tres hermanos. Era lo más cercano que he tenido a una hermana”, compartió dijo Kate Garza.

Álvarez-Calo “era una estrella, era como una luz brillante”, dijo Tyler Garza. “Ella entraba a una habitación, todos la miraban y ella ponía una sonrisa en sus rostros”.

Ella tenía una forma especial de conectarse con la gente, dijo. “Ella realmente era una de esas personas especiales que recuerdas por el resto de tu vida. Tuvo un gran impacto en tanta gente con su personalidad extrovertida y amorosa”, dijo.

Álvarez-Calo deja dos hijos, 1 año y 4 años.

Su hija menor, Myla, nació durante la pandemia y creció especialmente unida a su madre. “Ella siempre decía que estaba unida a ella por la cadera”, comentó Kate Garza.

Álvarez-Calo era una lectora voraz. “Ella volaría a través de los libros”, señaló Kate Garza. “Algunos de sus favoritos fueron “All the Lights We Cannot See” de Anthony Doerr y “The Nightingale” de Kristin Hannah,” dijo.

Kate Garza compartió que está considerando iniciar un club de lectura en su honor.

Mientras tanto, se anunció que se realizará un velorio en su honor el lunes, 31 de enero de 2 p.m. a 8 p.m. en Elmwood Chapel, ubicado en 11200 S. Ewing Ave.

Al día siguiente, el 1 de febrero, se celebrará una misa en su honor a las 11 a.m. en Our Lady of Nazareth, ubicado en 11128 S. Avenue G, seguida del entierro en el cementerio Holy Cross, ubicado en 801 Michigan City Road, Calumet City.

Reporte con información del Chicago Sun-Times.