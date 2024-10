¿Qué parte de Florida afectará Milton? Lista completa de condados bajo órdenes de evacuación

El huracán Milton se dirige hacia Florida como un huracán de categoría mayor el martes, pero ¿dónde exactamente se espera que toque tierra y cuándo?

Milton ha comenzado a debilitarse levemente, pero sigue siendo una tormenta feroz que podría causar un impacto directo que ocurre una vez cada siglo en Tampa y St. Petersburg.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

El Centro Nacional de Huracanes dijo a las 11 a.m. del martes que el huracán Milton se encontraba a unas 520 millas al suroeste de Tampa. Tenía vientos máximos sostenidos de 150 mph y se movía en dirección este-noreste a 9 mph, dijo el Centro Nacional de Huracanes.

El centro informó que se ha extendido un aviso de marejada ciclónica hacia el sur a lo largo de la costa este de Florida hasta Puerto Cañaveral. El gobierno de las Bahamas ha emitido una vigilancia de tormenta tropical para el extremo noroeste de las Bahamas, incluida la isla de Gran Bahama, las islas Ábaco y Bimini, dijo el centro.

El huracán era una tormenta de categoría 4 a última hora de la mañana del martes, dijo el centro.

"Si bien se esperan fluctuaciones en la intensidad, se pronostica que Milton seguirá siendo un huracán extremadamente peligroso hasta que toque tierra en Florida", dijo.

¿Dónde está golpeando el huracán Milton y qué condados están bajo órdenes de evacuación?

Toda la costa del Golfo de Florida es especialmente vulnerable a las marejadas ciclónicas.

El huracán Helene tocó tierra a unas 150 millas de Tampa en el Panhandle de Florida y aún así logró causar muertes por ahogamiento en el área de Tampa debido a marejadas de alrededor de 5 a 8 pies por encima de los niveles normales de marea.

Los meteorólogos advirtieron de una posible marejada ciclónica de 8 a 12 pies en la bahía de Tampa. Esa es la más alta jamás pronosticada para la ubicación y casi el doble de los niveles alcanzados hace dos semanas durante Helene, dijo la portavoz del centro de huracanes, María Torres.

La tormenta también podría provocar inundaciones generalizadas. Se pronosticaron de 5 a 10 pulgadas de lluvia para la Florida continental y los Cayos, y hasta 15 pulgadas en algunos lugares.

Las primeras alertas que notificaban a los residentes de los condados de Pinellas, Manatee, Pasco, Charlotte, Citrus y Hillsborough en Florida sobre un aviso de huracán y un aviso de marejada ciclónica se enviaron por correo electrónico, mensaje de texto y llamada telefónica a partir de las 5:10 p.m. EDT (4:10 p.m. CT), según los mensajes recibidos por The Associated Press. Eso incluye destinos populares como Naples, Marco Island, Bonita Springs, Fort Myers, Punta Gorda y más.

El aviso de huracán decía que los impactos de Milton podrían ser "devastadores a catastróficos".

Las alertas advertían que los edificios resistentes podrían sufrir fallas totales en el techo y las paredes, y que el daño podría hacer que algunas áreas "fueran inhabitables durante semanas o meses".

Según la División de Gestión de Emergencias de Florida, los siguientes condados tienen órdenes de evacuación "obligatorias" a partir de las 11 a.m. del martes:

Condado de Charlotte

Condado de Citrus

Condado de Collier

Condado de Hernando

Condado de Hillsborough

Condado de Lee

Condado de Levy

Condado de Manatee

Condado de Pasco

Condado de Pinellas

Condado de Sarasota

Condado de St. Johns

Condado de Volusia

Consulta la lista más reciente aquí.

¿Cuándo tocará tierra el huracán Milton?

A las 5:30 a.m. del martes, Milton, en la península de Yucatán de México cerca de Cancún, fue catalogado como una tormenta de categoría 4. Se movía hacia el este a 12 millas por hora, con vientos de 155 mph, dijo la meteoróloga de NBC Alicia Roman.

Según Roman, Milton podría volver a intensificarse el martes, convirtiéndose nuevamente en una tormenta de categoría 5 antes de debilitarse nuevamente, mientras avanza lentamente hacia la región Big Bend de Florida.

"La gran pregunta es, ¿tocará tierra Milton?" "Tocará tierra como categoría 4 ó 3", dijo Roman, señalando que los modelos iban y venían.

"Sin embargo, será una tormenta muy destructiva con una marejada ciclónica de hasta 20 pies de altura", dijo Roman, sobre cuán altas podrían llegar a ser las olas. "Piense en un muro de agua".

Una vez que llegue a Florida, se espera que Milton pase por el estado e impacte el lado este alrededor de la 1 p.m. del jueves, dijo Roman, aunque se esperaba que en ese momento se degradara aún más, a categoría 1.

"Sigue causando tanto caos y estragos en el área de Big Bend de Florida una vez más", dijo Roman, señalando que el área fue devastada por el huracán Helene.

En las horas de la tarde del martes, la tormenta se alejará de México y se dirigirá a la costa de Florida, impactando partes occidentales de Cuba mientras avanza por el Golfo como un poderoso huracán.

También comenzará a llover más en Florida antes del huracán, con vigilancias y avisos de inundaciones a medida que avance el día.

Se espera que a última hora de la mañana del miércoles, vientos con fuerza de tormenta tropical lleguen a la mayor parte del estado, con fuertes lluvias que también afectarán una amplia franja del estado desde el Panhandle hasta los Cayos de Florida.

Se anticipa que la tormenta se debilite a medida que se acerca al estado, pero aún se considerará un huracán importante cuando toque tierra, según las estimaciones actuales.

Pronostican que la tormenta toque tierra alrededor de la 1 a.m. Podría hacerlo cerca de áreas densamente pobladas cerca de Tampa y St. Petersburg.

Se espera que el jueves por la mañana la mayor parte de la tormenta haya pasado por la península de Florida, pero es probable que siga azotando la zona con lluvias y podría causar inundaciones a lo largo de la costa atlántica.

Las lluvias más intensas se esperan actualmente en las partes del medio del estado.

Sigue el paso del huracán Milton

Siga el huracán Milton en directo a través del siguiente video:

¿Qué hace que el huracán Milton sea "inusual"? En qué se diferencia esta tormenta que cambia rápidamente

No es raro que los huracanes amenacen la costa de Florida en octubre, pero el huracán Milton, que evoluciona rápidamente, no es la norma, dicen los expertos.

Milton es un poco atípico, ya que se formó tan al oeste y se espera que cruce todo el sur del Golfo, según Daniel Brown, un especialista en huracanes del Centro Nacional de Huracanes.

“No es raro recibir una amenaza de huracán en octubre a lo largo de la costa oeste de Florida, pero que se forme en el suroeste del Golfo y luego golpee Florida es un poco más inusual”, dijo Brown. La mayoría de las tormentas que se forman en octubre y golpean Florida provienen del Caribe, no del suroeste del Golfo, dijo.

Milton se intensificó "rápidamente" hasta convertirse en una peligrosa tormenta de categoría 5 en cuestión de horas, amenazando con una peligrosa marejada ciclónica en la Bahía de Tampa y preparando el escenario para posibles evacuaciones masivas menos de dos semanas después de que un catastrófico huracán Helene inundara la costa.

El aumento de categoría 4 a categoría 5 ocurrió justo antes de las 11 a.m. cuando Milton tenía vientos máximos sostenidos de 160 mph, dijo el Centro Nacional de Huracanes.

A los elementos inesperados se suma el lugar donde Milton podría tocar tierra.

Es el peor escenario de "cisne negro" que el profesor de meteorología del MIT Kerry Emanuel y otros expertos en huracanes han preocupado durante años.

En parte, se debe a que, por alguna razón (los expertos dicen que es principalmente cuestión de suerte con un poco de geografía), Tampa no ha sido golpeada por un huracán importante desde el mortal huracán de 1921 que tuvo una marejada ciclónica de 11 pies (3,3 metros) que inundó el centro de Tampa, aunque en ese momento la ciudad no tenía mucho que hacer, dijo Emanuel. Desde entonces, ha crecido una metrópolis llena de gente que cree que ha vivido grandes tormentas cuando no es así, dijo.

"Es una población enorme. Está muy expuesta, es muy inexperta y eso es una propuesta perdedora", dijo Emanuel, que ha estudiado huracanes durante 40 años. "Siempre pensé que Tampa sería la ciudad de la que más preocuparse".

Dijo que toda la cuenca tiene forma y es baja, por lo que es bastante susceptible a las inundaciones.

¿Cuál es la categoría más alta para un huracán?

Las categorías de huracanes se basan en lo que se conoce como la Escala de vientos huracanados de Saffir-Simpson.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la clasificación clasifica los huracanes en una escala del 1 al 5 en función de la velocidad sostenida del viento.

"Esta escala estima los posibles daños a la propiedad", informa el NWS. "Los huracanes de categoría 3 y superior se consideran huracanes importantes debido a su potencial de causar importantes pérdidas de vidas y daños. Sin embargo, las tormentas de categoría 1 y 2 siguen siendo peligrosas y requieren medidas preventivas".

En una tormenta de categoría 5, "un alto porcentaje de casas con estructura de madera quedarán destruidas, con una falla total del techo y el derrumbe de las paredes", según la escala.

"Los árboles caídos y los postes eléctricos aislarán las zonas residenciales. Los cortes de electricidad durarán semanas o posiblemente meses. La mayor parte de la zona quedará inhabitable durante semanas o meses", afirma la descripción.

A principios de este año, algunos expertos propusieron añadir una categoría 6 a la clasificación para las tormentas con vientos que superen las 192 millas por hora, aunque hasta ahora no se ha creado oficialmente dicha categoría.

Varios expertos dijeron a The Associated Press que no creen que esa categoría sea necesaria. Dijeron que incluso podría dar una señal equivocada al público porque se basa en la velocidad del viento, mientras que el agua es, con diferencia, la causa más letal de los huracanes.

¿Qué causa un huracán?

Un huracán es un ciclón tropical con vientos máximos sostenidos de 120 km/h o más, que normalmente se registra como categoría 1 o 2 en la escala de vientos huracanados de Saffir-Simpson.

"Los huracanes son fenómenos meteorológicos de gran potencia que absorben el calor de las aguas tropicales para alimentar su furia. Estas violentas tormentas se forman sobre el océano y suelen comenzar como una onda tropical, una zona de baja presión que se desplaza por los trópicos ricos en humedad, lo que posiblemente aumente la actividad de lluvias y tormentas eléctricas", informa el Servicio Meteorológico Nacional. "A medida que este sistema meteorológico se desplaza hacia el oeste a través de los trópicos, el aire cálido del océano se eleva hacia la tormenta, formando un área de baja presión debajo. Esto hace que entre más aire. Luego, el aire se eleva y se enfría, formando nubes y tormentas eléctricas. En las nubes, el agua se condensa y forma gotitas, liberando aún más calor para alimentar la tormenta".

Una tormenta de categoría 1 tiene vientos sostenidos de entre 74 mph y 95 mph, y una tormenta de categoría 2 tiene entre 96 mph y 110 mph.

Un huracán mayor es un ciclón tropical con vientos máximos sostenidos de 111 mph o más que se clasifica como categoría 3, 4 ó 5.

Nuestro meteorólogo Pedro Montoro explica desde el laboratorio virtual el paso a paso de la formación e intensificación de un huracán.