¿Qué es un huracán de categoría 5? Qué saber a medida que Milton se intensifica

El huracán Milton se ha convertido en una peligrosa tormenta de categoría 5 mientras se dirige hacia Florida, pero ¿qué significa eso exactamente?

La tormenta atípica se fortaleció de categoría 3 a categoría 5 en cuestión de horas el lunes.

Las categorías de huracán se basan en lo que se conoce como la Escala de Vientos de Huracán Saffir-Simpson. Esto clasifica a los huracanes en una escala del 1 al 5 según la velocidad sostenida del viento, según el Servicio Meteorológico Nacional.

"Esta escala estima el daño potencial a la propiedad", informa el NWS. "Los huracanes que alcanzan la categoría 3 y superior se consideran huracanes importantes debido a su potencial de pérdida de vidas y daños significativos. Sin embargo, las tormentas de categoría 1 y 2 siguen siendo peligrosas y requieren medidas preventivas".

Las velocidades del viento se calculan utilizando un promedio de un minuto.

Así se desglosan:

Huracán de categoría uno: Vientos de 119 a 150 km/h. Los vientos muy peligrosos producirán algunos daños

Vientos de 119 a 150 km/h. Los vientos muy peligrosos producirán algunos daños Huracán de categoría dos: Vientos de 154 a 177 km/h. Los vientos extremadamente peligrosos causarán daños importantes

Vientos de 154 a 177 km/h. Los vientos extremadamente peligrosos causarán daños importantes Huracán de categoría tres: Vientos de 179 a 207 km/h. Se producirán daños devastadores

Vientos de 179 a 207 km/h. Se producirán daños devastadores Huracán de categoría cuatro: Vientos de 210 a 250 km/h. Se producirán daños catastróficos

Vientos de 210 a 250 km/h. Se producirán daños catastróficos Huracán de categoría cinco: Vientos de 252 km/h o más. Se producirán daños catastróficos

A modo de comparación, el huracán Katrina de 2005 fue un huracán de categoría uno, mientras que el huracán Andrew de 1992 tocó tierra en el sur de Florida como un huracán de categoría cinco.

En una tormenta de categoría cinco, "un alto porcentaje de las casas con estructura de madera quedarán destruidas, con una falla total del techo y el derrumbe de las paredes", según la escala.

"Los árboles caídos y los postes de electricidad aislarán las zonas residenciales. Los cortes de electricidad durarán semanas o posiblemente meses. La mayor parte de la zona será inhabitable durante semanas o meses", dice la descripción.

A principios de este año, algunos expertos propusieron añadir una categoría 6 a la clasificación de tormentas con vientos que superen las 192 millas por hora, aunque hasta ahora no se ha creado oficialmente dicha categoría.

Varios expertos dijeron a The Associated Press que no creen que esa categoría sea necesaria. Dijeron que incluso podría dar una señal equivocada al público porque se basa en la velocidad del viento, mientras que el agua es, con mucho, la causa más letal de los huracanes.

En la trayectoria actual, se prevé que Milton alcance su intensidad máxima el martes por la mañana. Sin embargo, se prevé que se debilite a medida que se acerque a tierra, lo que sería el miércoles por la noche entre las 6 p.m. ET (5 p.m. CT) y la medianoche (11 p.m. CT).

El centro de Milton podría tocar tierra en el área de la Bahía de Tampa, y podría seguir siendo un huracán a medida que avanza por el centro de Florida hacia el Océano Atlántico. Eso evitaría en gran medida que otros estados devastados por Helene, que mató al menos a 230 personas en su camino desde Florida hasta los Montes Apalaches.

Se emitió un aviso de huracán para partes del estado mexicano de Yucatán, y gran parte de la costa oeste de Florida estaba bajo vigilancia de huracán y marejada ciclónica. El lago Okeechobee de Florida, que a menudo se inunda durante tormentas intensas, también estaba bajo vigilancia de huracán.

"Esto es lo que realmente pasa con Milton", dijo la alcaldesa de Tampa, Jane Castor, en una conferencia de prensa. "Si quieres enfrentarte a la Madre Naturaleza, ella gana el 100% de las veces".

Milton es un poco atípico ya que se formó tan al oeste y se espera que cruce todo el sur del Golfo, según Daniel Brown, un especialista en huracanes del centro.

"No es raro recibir una amenaza de huracán en octubre a lo largo de la costa oeste de Florida, pero que se forme en todo el suroeste del Golfo y luego golpee Florida es un poco más inusual", dijo Brown. La mayoría de las tormentas que se forman en octubre y azotan Florida provienen del Caribe, no del suroeste del Golfo, dijo.

Los meteorólogos advirtieron sobre una posible marejada ciclónica de 8 a 12 pies en la Bahía de Tampa y dijeron que podrían producirse inundaciones repentinas y fluviales si cayeran de 5 a 10 pulgadas de lluvia en la Florida continental y los Cayos, con hasta 15 pulgadas en algunos lugares.

El área de la Bahía de Tampa todavía está limpiando los extensos daños causados ​​por Helene y su poderosa marejada.