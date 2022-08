Qué hacer en Chicago: festivales, conciertos y eventos este fin semana

Este fin de semana habrá muchos eventos y conciertos alrededor de Chicago, incluyendo Market Days y el festival de comida BBQ Windy City Smokeout.

La Oficina de Comunicaciones y Manejo de Emergencias de Chicago (OEMC, por sus siglas en inglés) recomienda a los residentes, espectadores y automovilistas a estar al tanto de los cierres de calles, cambios en el tráfico, así como estar pendiente a sus alrededores.

Para todos los eventos de este fin de semana, la ciudad de Chicago realizará despliegues en toda la ciudad para garantizar la seguridad del público, según OEMC. Mientras que OEMC afirmó que estará monitoreando todos los eventos, las condiciones del tiempo y activará su Centro de Operaciones de Emergencia para coordinar recursos. Por su parte, los asistentes de control de tráfico estarán disponibles en eventos selectos en toda la ciudad para dirigir el flujo y los impactos del aumento del tráfico.

Aparte de los planes de seguridad, OEMC insta al público de reportar cualquier actividad sospechosa al personal de seguridad en el evento que acuda o llamar al 911.

WINDY CITY SMOKEOUT

Fecha: jueves 4 al domingo 7 de agosto

El festival de comida BBQ, parrillada y música County se lleva a cabo afuera del United Center en el estacionamiento C, 1901 W. Madison St. La entrada al festival será por las calles Madison y Wood. Cierre de calles: Las calles alrededor del United Center estarám cerradas en ambas direcciones en Madison Street desde Paulina hasta Damen; Wood Street desde Warren hasta Monroe; y los dos carriles del sur están cerrados en Warren Street desde Wood hasta Damen.

NORTHALSTED MARKET DAYS

Fecha : sábado 6 y domingo 7 de agosto, de 11 a. m. a 10 p. m.

Cierre de calles: Halsted St (entre Belmont Ave y Addison St) se cerrará al tráfico vehicular a la 1 p.m. el viernes 5 de agosto y reabrirá el lunes 8 de agosto a las 6 a. m.

CONCIERTO ELTON JOHN EN SOLDIER FIELD

Fecha : viernes 5 de agosto a las 8 p.m.

: viernes 5 de agosto a las 8 p.m. El estacionamiento abre a las 4 p.m. y las puertas abren a las 6 p.m.

BRANDI CARLILE EN NOTHERLY ISLAND

Fecha : sábado, 6 de agosto a las 6:30 p.m.

: sábado, 6 de agosto a las 6:30 p.m. Lugar : Huntington Bank Pavilion en Northerly Island

DANCING ON THE STREETS

Fecha: viernes 5 de agosto, 5–10 p. m., sábado 6 y domingo 7 de agosto, mediodía–10 p. m.

viernes 5 de agosto, 5–10 p. m., sábado 6 y domingo 7 de agosto, mediodía–10 p. m. Lugar : entre las calles Hubbard entre Paulina y Wood.

: entre las calles Hubbard entre Paulina y Wood. Cierres de calles : 1700-1759 W. Hubbard Street; 1731-1821 West Kinzie St.; 401-460 H. Hermitage Ave; y 430-460 N. Paulina St. (solo cierre de carriles en las aceras)

FESTIVAL DE JAZZ DE BRONZEVILLE

Fecha: sábado 6 de agosto 12 p.m. a 8 p.m.

Lugar: Martin Luther King Drive entre las calles 37 y 39.

FESTIVAL DE LAS ARTES NORTH LAWNDALE

Fecha: sábado, 6 de agosto, mediodía–7 p.m.

Lugar: Douglass Park

FUEGOS ARTIFICIALES NAVY PIER

Fecha: sábado 7 de agosto a las 10 p.m.

RECOMENDACIONES SANITARIAS: VIRUELA DEL MONO Y COVID-19

El Departamento de Salud Pública de Chicago alienta a cualquier persona con síntomas de la viruela del mono (MPV) a consultar a un proveedor de atención médica para hacerse la prueba; si no tienes acceso a un proveedor, puedes llamar al 312-746-4835 o visitar findhealthcarecenter.hrsa.gov para encontrar un centro más cercano.

Aunque existe una vacuna para quienes corren mayor riesgo, los suministros en este momento son limitados. Si experimentas algún síntoma, evita el contacto cercano con otras personas, tener sexo, y evita ir a bares, gimnasios, clubes y otros eventos. No compartas artículos personales y lávate las manos y limpia las superficies compartidas regularmente. Para más información pulsa aquí.

También instan enfáticamente a todos a mantenerse actualizados sobre las vacunas contra el COVID-19, incluidos todos los refuerzos recomendados. Si no está vacunado, use una máscara, evite las áreas concurridas del festival y manténgase al menos a seis pies de distancia de otros grupos. No asista si tiene síntomas de COVID-19 o dio positivo por COVID-19 5 días antes, incluso si está vacunado.