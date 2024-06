Publican video de sospechosos buscados por la muerte de oficial retirado en Chicago

La policía de Chicago publicó el sábado un video de dos sospechosos buscados por el asesinato en West Garfield Park de Larry Neuman, un oficial de policía retirado de Chicago, de 73 años.

El vídeo publicado por la policía, que parece provenir de una cámara de vigilancia doméstica, muestra a los dos sospechosos caminando por un callejón cerca de donde ocurrió el asesinato.

Neuman fue asesinado a tiros poco después de las 11:30 a. m. del jueves en la cuadra 4300 de West Monroe Street.

"Pasó toda su carrera salvaguardando nuestra ciudad y pasó su jubilación como reverendo, denunciando el crimen violento que azota nuestros vecindarios", dijo el superintendente Larry Snelling el jueves durante la reunión de la Junta de Policía de Chicago en la sede de la policía. "Por favor, mantenga a su familia en sus pensamientos".

Neuman era un técnico en bombas que se jubiló en 2010. Trabajó en el departamento de policía durante 28 años.

Neuman, especialista en explosivos de seguridad del transporte, se unió a la TSA en 2010 y trabajó en los aeropuertos O'Hare y Midway, dijo un portavoz de la agencia. En su puesto actual, Neuman capacitó al personal de inspección en ambos aeropuertos para detectar explosivos y otras amenazas potenciales.

"Estamos profundamente entristecidos por su fallecimiento y expresamos nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y colegas", dijo el portavoz.

Neuman era un “pilar” de su amada comunidad de West Garfield Park, según el pastor Paul Sims de la Iglesia Bautista Misionera St. Michael. Neuman había sido miembro de la iglesia durante 30 años.

“Era el hombre más amable que conocías. No había nada que Larry Neuman no hiciera por alguien. Si lo necesitabas y él no lo tenía, te lo conseguía”.

Neuman era un predicador ordenado y parte del personal ministerial de la iglesia, 4106 W. Monroe St., que está cerca de su casa, dijo Sims. Neuman disfrutaba compartiendo su sabiduría con los jóvenes y nunca dudaba en ofrecer consejos.

“Se detenía y hablaba con todos”, dijo Sims. "Él te animaba sin importar lo que estuvieras haciendo en la vida, sin importar lo que fuera, se detenía y hablaba con alguien".

Neuman era un veterano de la Infantería de Marina que sirvió en la Guerra de Vietnam, dijo Sims.

“Era un hombre de familia, era abuelo, amaba a sus nietos, le encantaba ayudarme en la iglesia con los jóvenes”, dijo Sims. "Era un gran hombre, era una gran persona".

La Fundación Conmemorativa de la Policía de Chicago ofrece una recompensa de 25,000 dólares por información que conduzca a un arresto y una condena.

Cualquier persona que tenga información sobre el tiroteo debe llamar a los detectives del Área Cuatro al 312-746-8252 o dejar un aviso anónimo aquí.