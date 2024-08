Horario de protestas para el DNC: dónde serán en Chicago y cuándo

A lo largo de esta semana están previstas varias protestas en Chicago con motivo de la llegada de los líderes políticos a la ciudad para asistir a la Convención Nacional Demócrata.

La primera de las siete protestas permitidas para la semana tuvo lugar el domingo a lo largo de la avenida Michigan, provocando cortes de tráfico mientras cientos de personas marchaban hacia el popular Grant Park.

Los organizadores dijeron que miles de personas de todo el país están utilizando Chicago como telón de fondo para hacer oír su voz frente al partido Demócrata.

"Estamos aquí para establecer el tono", dijo Jex Blackmore de "Grita tu Aborto". "Estamos aquí para decir que lo de siempre no se sostiene."

La protesta del domingo fue organizada por "Cuerpos contra leyes injustas". Exigieron una legislación nacional que amplíe el acceso al aborto, apoye a las familias y defienda los derechos de las personas trans y queer.

Cientos de manifestantes propalestinos también se unieron a la protesta, y hay planes de más protestas para el lunes.

"Doscientas setenta organizaciones de todo Estados Unidos se han unido a la coalición para marchar contra el Congreso Nacional Demócrata, y decenas de miles de personas saldrán a la calle [el lunes]", declaró Hatem Abudayyeh, de la Red Comunitaria Palestina de Estados Unidos.

El domingo dijo a los periodistas que sus esfuerzos de recaudación de fondos de base llevarán a manifestantes de todo el país a Chicago para el DNC.

Los 264 grupos de protesta que han dicho que participarán se centran principalmente en los derechos de los palestinos, el fin de la guerra en Gaza y la reducción de la ayuda estadounidense a Israel. Otros representan un mosaico de causas de tendencia izquierdista: activistas climáticos, socialistas, organizaciones antirracistas y grupos de defensa de los derechos de los homosexuales y transexuales.

El superintendente de la policía de Chicago, Larry Snelling, declaró a NBC News que la policía será pacífica mientras los manifestantes lo sean.

"Si la gente viene aquí a protestar pacíficamente, a ejercer sus derechos de la Primera Enmienda, nuestros agentes no sólo les permitirán hacerlo, sino que les protegerán mientras lo hacen", declaró Snelling en una entrevista. "Pero lo que nuestros agentes no van a permitir es que alguien venga a nuestra ciudad y la destruya. Así que los actos de violencia, los actos de vandalismo, no serán tolerados en esta ciudad."

La manifestación del lunes comenzará en Union Park, en el Near West Side, donde marcharán de Washington a Hermitage, luego a Maypole y hasta Park 578. Pero los organizadores afirman que la ruta de casi un kilómetro y medio que les han asignado no es lo bastante larga para acoger a decenas de miles de personas.

Cuando se le preguntó acerca de los planes si la ciudad no amplía la ruta antes del lunes, Abudayyeh dijo "tenemos una filosofía en Chicago que los números dictarán cuál es la ruta."

Hay siete protestas con permisos de la ciudad entre el domingo por la noche y el jueves, aunque es posible que haya manifestaciones adicionales a lo largo de la semana.

Este es el calendario, según la ciudad:

Lunes 19 de agosto

8 a.m. Asamblea | 9 a.m. Salida

o Ruta: Union Park a Park 578, vía Washington a Hermitage, Hermitage a Maypole, Maypole a Park 578, salida de Park 578 en Maypole, vía Maypole a Damen, Damen a Lake, Lake a Union Park.

o Solicitante del permiso: Red de la Comunidad Palestina de Estados Unidos

11 a.m. Asamblea | 12 p.m. Paso de salida

o Ruta: Parque Unión a Parque 578, siguiendo el mismo recorrido anterior.

o Solicitante del permiso: Estudiantes por una Sociedad Democrática de la UIC

12 p.m. Asamblea | 2 p.m. Salida

o Ruta: Parque Unión a Parque 578, siguiendo el mismo recorrido anterior.

o Solicitante del permiso: Alianza de Chicago contra la Represión Racista y Política

3 p.m. Asamblea | 4 p.m. Salida

o Ruta: 3015 W Division St, en dirección este por Division hasta Damen, en dirección sur por Damen hasta Maypole, en dirección este por Maypole hasta Park 578. Disolución antes de las 18:00 en Park 578.

o Solicitante del permiso: Campaña de Derechos Humanos de los Pobres

Jueves 22 de agosto

12 p.m. Asamblea | 2 p.m. Salida

o Ruta: Parque Unión a Parque 578, siguiendo la misma ruta anterior.

o Solicitante del permiso: Chicago Alliance against Racist and Political Repression (Alianza de Chicago contra la represión política y racista)

5 p.m. Asamblea | 6 p.m. Salida

o Ruta: De Union Park a Park 578, siguiendo la misma ruta anterior.

o Solicitante del permiso: Marcha por la Agenda del Pueblo