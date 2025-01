Protestan en Pilsen por los derechos de los migrantes, ante amenazas por deportaciones masivas

Varios grupos de activistas se congregaron en Pilsen para protestar contra las políticas migratorias anunciadas por la administración entrante de Donald Trump.

Además, expresaron su descontento por lo que consideran una falta de acción por parte del gobierno de Joe Biden para la legalización de inmigrantes indocumentados.

Los activistas piden varias protecciones a la comunidad inmigrante ya que aseguran que entre más se acerca la fecha de que tome posesión el presidente Trump, aumenta el miedo y la incertidumbre de las personas indocumentadas.

La reunión fue en la plaza Tenochtitlan donde los manifestantes a través de poesía, música y danza expresaron su punto de vista sobre los derechos de los inmigrantes.

La protesta fue realizada por la organización Party for Socialism and Liberation, dijeron quieren expresar su solidaridad con la comunidad inmigrante y se oponen a los planes de deportación masiva que ha anunciado constantemente el presidente electo Trump.

Además, abogan por la extensión del programa DACA, y el TPS para países como El Salvador, Haití, y Venezuela.

“Hoy nos reunimos aquí para no solo para alzar la voz, sino para recordarle al mundo, que nuestras comunidades, no están solas. Estamos aquí para decir basta a las políticas que arrancan familias de sus hogares, a los sistemas que tratan a las personas como números y no como seres humanos, estamos aquí para resistir y para reclamar que lo que siempre ha sido nuestro derecho, vivir con dignidad sin miedo y con esperanza en este país construido por manos migrantes”, dijo Paty Hernández, del Comité de inmigrantes de mexicanos y mexicanas en el exterior.

La policía de Chicago reaccionó ante nuestros cuestionamientos sobre si va a participar en las posibles deportaciones:

“No documentamos el estatus migratorio y, de acuerdo con la ordenanza, no se comparte información con las autoridades federales de inmigración. No intervendremos ni interferiremos con ninguna otra agencia gubernamental en el desempeño de sus funciones.”

Los activistas dijeron que esto es solo una prueba de la marcha popular por la justicia que se llevará a cabo el 20 de enero a las 12:00 pm, en la Torre del Agua mismo día de la juramentación de Trump y donde estarán presentes al menos 50 organizaciones sin fines de lucro.